В Улан-Удэ проходит фотовыставка о культурном наследии Бурятии

На ней можно увидеть фотографии археологических памятников и объектов каменного и деревянного зодчества
В выставочном центре ВСГИК начала работу временная фотовыставка «Культурное наследие Бурятии».
- Экспозиция выставки фотографий Сергея Конечных разделена на четыре части: археологические памятники Бурятии, памятники архитектуры Улан-Удэ, объекты культурного наследия Кяхты и Тамчинский дацан (посёлок Гусиное Озеро), - рассказали организаторы выставки.
На фотографиях – уникальные памятники Кяхтинского, Мухоршибирского, Заиграевского и Тарбагатайского районов, на территории которых можно найти плиточные могилы и петроглифы. К примеру, могильник эпохи хунну в Ильмовой пади (Кяхтинский район).
Гости выставки также могут познакомиться с фотографиями, показывающими каменное и деревянное зодчество столицы Бурятии и Кяхты, примеры декоративного оформления домов мещан и купцов, красивую деревянную резьбу на домах.
Выставка посвящена Международному дню охраны памятников, который отмечается 18 апреля.
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На ней можно увидеть фотографии археологических памятников и объектов каменного и деревянного зодчества
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