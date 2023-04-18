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В Улан-Удэ проходит фотовыставка о культурном наследии Бурятии

В Улан-Удэ проходит фотовыставка о культурном наследии Бурятии
Общество,  Фото:ВСГИК
На ней можно увидеть фотографии археологических памятников и объектов каменного и деревянного зодчества

В выставочном центре ВСГИК начала работу временная фотовыставка «Культурное наследие Бурятии».

- Экспозиция выставки фотографий Сергея Конечных разделена на четыре части: археологические памятники Бурятии, памятники архитектуры Улан-Удэ, объекты культурного наследия Кяхты и Тамчинский дацан (посёлок Гусиное Озеро), - рассказали организаторы выставки.

На фотографиях – уникальные памятники Кяхтинского, Мухоршибирского, Заиграевского и Тарбагатайского районов, на территории которых можно найти плиточные могилы и петроглифы. К примеру, могильник эпохи хунну в Ильмовой пади (Кяхтинский район).

Гости выставки также могут познакомиться с фотографиями, показывающими каменное и деревянное зодчество столицы Бурятии и Кяхты, примеры декоративного оформления домов мещан и купцов, красивую деревянную резьбу на домах.

Выставка посвящена Международному дню охраны памятников, который отмечается 18 апреля.
 

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фотовыставка

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