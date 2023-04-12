Иркутск примет всероссийские соревнования по кудо

Общество, Фото: Kudo International Federation

За медали сразятся около 200 сильнейших спортсменов



В Иркутске, во дворце спорта «Труд» с 15 по 16 апреля пройдут всероссийские соревнования по кудо. Планируется, что участие в турнире примут около 200 сильнейших спортсменов из Москвы, Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краёв и других регионов.



В состав сборной команды Иркутской области включены спортсмены из Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-Илимска. Всероссийские соревнования проводятся в трёх возрастных категориях: среди юношей и девушек 12-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, мужчин и женщин старше 18 лет.



15 и 16 апреля всероссийские соревнования по кудо будут начинаться в 10:00 часов. Торжественное открытие состоится 16 апреля в 15:00 часов, затем начнутся финалы. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и кубками, а команды-призёры – кубками и дипломами. Также оргкомитет турнира определяет и награждает лучших спортсменов в номинациях «За лучшую технику» и «За волю к победе», сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.



Справка



Кудо — современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году в Японии на основе каратэ кёкусинкай, дзюдо и тайского бокса. В настоящий момент кудо — это вид спорта, признанный в России и других странах мира, включающий в себя элементы и технические приёмы из арсенала каратэ, дзюдо, английского и тайского бокса, а также других видов боевых единоборств.



