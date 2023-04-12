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В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»

В Иркутской области выбрали «Почётные семьи»
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе объявлены итоги ежегодного областного конкурса

Подведены итоги ежегодного конкурса «Почётная семья Иркутской области». Конкурс проводится в регионе с 1998 года. По итогам первого этапа в министерство поступили документы на 55 семей.

В номинации «Многодетная семья» первое место заняла семья Хитовых Александра Николаевича и Анастасии Сергеевны из села Баклаши Шелеховского района. Второе место у семьи Мельниковых Максима Юрьевича и Светланы Сергеевны из Иркутска. На третьем месте семья Давидович Анатолия Александровича и Аллы Вячеславовны из посёлка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Поощрительные места заняли: семья Сороковиковых Павла Владимировича и Галины Львовны (п. Култук, Слюдянский район) и семья Куприенко Александра Николаевича и Лидии Дмитриевны (Вихоревка, Братский район.

Первое место в номинации «Молодая семья» заняла семья Ходыревых Дмитрия Алексеевича и Юлии Васильевны из посёлка Мама Мамско-Чуйского района. Второе место – семья Ведерниковых Александра Михайловича и Анастасии Сергеевны из Тулуна, третье место – семья Цукановых Алексея Владимировича и Валентины Николаевны из села Еланцы Ольхонского района. Поощрительные места заняли: семья Гороховых Андрея Петровича и Юлии Андреевны (п. Мишелевка, Усольский район) и семья Полковниковых Павла Сергеевича и Ирины Игоревны (п. Новая Игирма, Нижнеилимский район).

В номинации «Приёмная семья» первое место заняла семья из Тулуна. Второе место – семья из села Каменка Боханского района, третье место – семья из села Александровск Аларского района. Поощрительные места заняли семьи из с. Шарагай (Балаганский район) и с. Капсал (Эхирит-Булагатский район).

– Семьи, признанные лучшими, получают денежные премии, размер которых от 50 до 400 тысяч рублей, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Награждение участников конкурса пройдёт в мае в рамках областной выставки «Мир семьи. Страна детства». Победители представят Иркутскую область на всероссийском конкурсе «Семья года». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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