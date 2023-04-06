В библиотеке Бурятии отметят День космонавтики

12 апреля состоится видеоконференция с лётчиком-космонавтом



12 апреля в Улан-Удэ пройдут мероприятия, посвящённые Дню космонавтики. Они состоятся в национальной библиотеке Бурятии.



Ежегодная видеоконференция «День космонавтики в Президентской библиотеке» (12+) в этом году приурочена к 165-летию К. Циолковского и 115-летию С. Королёва. Цель конференции «Космос. Информация. Время» – осветить важнейшие исторические даты и события отечественной космонавтики. В мероприятии примут участие лётчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, представители госкорпорации «Роскосмос», представители Северо-Западной межрегиональной общественной организации «Федерация космонавтики РФ». Конференция состоится в учебном центре регионального центра президентской библиотеки им. Б. Ельцина, Блок Б, 2 этаж.



Онлайн-викторина (12+), посвящённая Дню космонавтики, – это небольшая, доступная на всех устройствах викторина для всех желающих, которая позволит проверить у аудитории свои познания о космосе, истории космонавтики СССР и России. Свои знания можно проверить на сайте нацбиблиотеки.



Также здесь можно познакомиться с виртуальной выставкой «Космос и его тайны» (12+). Это презентация книг, видеоматериалов, имеющихся в фондах электронных ресурсов регионального центра президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.



На книжной выставке «Космос в советском и русском искусстве» (12+) будут представлены альбомы живописи, плакатов, изображения мозаики на зданиях и в метро. Художники вдохновлялись образом Юрия Гагарина, космонавтов в скафандрах, звёздного неба и, конечно, футуристичными ракетами. Место проведения – зал литературы по культуре и искусству, Блок Б, 4 этаж. Выставка будет работать с 10 по 16 апреля.



Документальный фильм «Космос. Будущее рядом» (12+) расскажет о российской лунной программе, уникальных моделях кораблей, современной андроидной технике, новой космической станции и многом другом. Просмотр состоится в зале литературы по культуре и искусству, Блок Б, 4 этаж.



Возрастное ограничение: 12+.

