В Улан-Удэ глухому осуждённому вручили слуховой аппарат

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима



Исправительную колонию строгого режима №8 в Улан-Удэ посетила председатель Бурятского регионального отделения всероссийского общества глухих Мария Тумурова. Она вручила глухому осуждённому слуховой аппарат.



- Специальный аппарат достался осуждённому по ранее разработанному рецепту. Мужчина терял слух постепенно, к периоду прохождения учёбы в школе почти полностью потерял возможность слышать окружающий мир. Уже более 15 лет он ничего не слышит, - рассказали в УФСИН по Бурятии.



Ранее осужденный не пользовался подобными приспособлениями. Поэтому председатель общества глухонемых дала инструкцию и советы по уходу и обращению с прибором. Теперь мужчина вновь станет доступна «палитра звуков».





