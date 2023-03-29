Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима
Исправительную колонию строгого режима №8 в Улан-Удэ посетила председатель Бурятского регионального отделения всероссийского общества глухих Мария Тумурова. Она вручила глухому осуждённому слуховой аппарат.
- Специальный аппарат достался осуждённому по ранее разработанному рецепту. Мужчина терял слух постепенно, к периоду прохождения учёбы в школе почти полностью потерял возможность слышать окружающий мир. Уже более 15 лет он ничего не слышит, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
Ранее осужденный не пользовался подобными приспособлениями. Поэтому председатель общества глухонемых дала инструкцию и советы по уходу и обращению с прибором. Теперь мужчина вновь станет доступна «палитра звуков».
В Улан-Удэ глухому осуждённому вручили слуховой аппарат
Общество, Фото:
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