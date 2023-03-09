В Кяхте открылась выставка о символе года

Общество, Фото: пресс-служба Кяхтинского краеведческого музея

Также посетители смогут принять участие в образовательной программе



В Кяхте открылась выставка «Символ». В экспозиции в музее российско-монгольской дружбы представлены лучшие работы учащихся центра дополнительного образования, посвящённые символу года.



- Хозяин года – Заяц (Кролик) – представлен работами из разного материала и техники. Во всех работах присутствуют творческий подход, креативность. Каждая поделка индивидуальна, - сообщает пресс-служба Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева.



На выставке проводится образовательная программа. Можно побывать на тематической экскурсии «Традиции и обычаи бурят», разгадать загадки, услышать благопожелания, а также поучаствовать в мастер-классе по приветствию «Золгохо».



Возрастное ограничение: 6+.

