09 марта

08 марта

Популярное

В Бурятии модернизируют две модельные библиотеки

В Бурятии модернизируют две модельные библиотеки
Общество,  Фото:pixabay.com
Будут обновлены учреждения в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах

В 2022 году стали известны результаты конкурса федерального отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек. В Бурятии 15 млн рублей из средств федерального бюджета направят на модернизацию Мухоршибирской межпоселенческой центральной библиотеки и Тарбагатайской детской библиотеки. На сегодняшний день заключены договоры с подрядчиками.

В Мухоршибирской межпоселенческой центральной библиотеке считают, что «границы» библиотечного пространства только в голове сотрудников и пользователей, оперирующих традиционными представлениями. В 2017 году при библиотеке создано общество инвалидов «Новая Надежда». В этом же году было введено в эксплуатацию новое доступное здание дворца культуры, в котором расположена и библиотека. Члены общества охотно занимаются и в библиотеке, и творческих объединениях дворца, пользуются тренажёрным залом.

В библиотеке создана среда для социально незащищённых групп читателей. В рамках реализации проекта модернизации «Библиотека равных возможностей» продолжится работа по поддержке потенциала пользователей, в том числе и со специальными потребностями. Этому будет способствовать и новое пространство с современным оборудованием, и действия библиотекарей, в которые будут вовлечены и партнёры, и сами читатели. Обновление ждёт книжный фонд, открытие мини-типографии позволит поддержать самодеятельных авторов, а созданные электронные базы данных будут доступны через интерактивные панели. Впервые в районе откроется выставочный зал, где могут экспонироваться результаты художественного творчества земляков, изделия декоративно-прикладного искусства местных мастеров.

- Концепция модернизации детского отделения ЦБС Тарбагатайского района «Библиотека-семья «Семейский сундучок» опирается не только на историко-культурные корни, но и на современное прочтение традиционного формата библиотеки семейного чтения. Библиотека-семья – это дружественное место, где, с одной стороны, можно чувствовать себя частью большого клана, объединённого общими делами, интересами, культурными традициями. С другой стороны, это понятное для человека любого возраста пространство психоэмоционального комфорта каждого отдельного читателя, где важно побыть наедине с собой и хорошей книгой, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Дизайн «Семейского сундучка» решён в элементах и цветовой гамме традиционной культуры старообрядцев Забайкалья. Создавая концепцию пространства, библиотекари совместно с дизайнерами стремились использовать элементы, стимулирующие воображение и познавательный интерес детей. Поэтому в библиотеке много предметов, куда ребёнок может заглянуть (боксы на книжных стеллажах, пуфы с местами для хранения, стилизованные интерьерные сундучки) и его любопытство будет удовлетворено книжками, творческими заданиями, играми, игрушками и интересными вещами.

Всего по итогам конкурсного отбора министерства культуры Российской Федерации в 2023 году в стране будет создано 218 модельных библиотек. Общий размер финансирования составит 1 млрд 530 млн рублей. Их получат 79 субъектов России.

Бурятия Мухоршибирский район Тарбагатайский район библиотека модернизация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Улан-Удэ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
Общество, 09.03.2023
За медали поборются спортсмены 2006-2007 годов рождения
В Бурятии модернизируют две модельные библиотеки
В Бурятии модернизируют две модельные библиотеки
Общество, 09.03.2023
Будут обновлены учреждения в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах
Более 1000 иркутян разгадывали кроссворды на чемпионате
Более 1000 иркутян разгадывали кроссворды на чемпионате
Общество, 09.03.2023
Завершился отборочный тур чемпионата по отгадыванию кроссвордов
В Бурятии пройдёт VI этап кубка по ориентированию
В Бурятии пройдёт VI этап кубка по ориентированию
Общество, 09.03.2023
Победителей и призёров наградят дипломами
В Кяхте открылась выставка о символе года
В Кяхте открылась выставка о символе года
Общество, 09.03.2023
Также посетители смогут принять участие в образовательной программе
В парках Улан-Удэ женщинам подарили 1000 цветов
В парках Улан-Удэ женщинам подарили 1000 цветов
Общество, 09.03.2023
Дам поздравили медведь и Чебурашка
Военные России и Монголии начали готовиться к учениям «Селенга-2023»
Военные России и Монголии начали готовиться к учениям «Селенга-2023»
Общество, 09.03.2023
В Бурятии стартовал первый раунд консультаций
10 марта в Иркутской области «завоют» сирены
10 марта в Иркутской области «завоют» сирены
Общество, 09.03.2023
В регионе пройдёт комплексная проверка систем оповещения населения
В районе Бурятии поздравили двух долгожительниц
В районе Бурятии поздравили двух долгожительниц
Общество, 09.03.2023
В Закамне встретили свои юбилейные дни рождения два участника трудового фронта
В Улан-Удэ наградили детские театральные коллективы
В Улан-Удэ наградили детские театральные коллективы
Общество, 09.03.2023
В городе завершился фестиваль «Серебряная маска»
Борцы Бурятии выиграли 29 медалей первенства ДФО
Борцы Бурятии выиграли 29 медалей первенства ДФО
Общество, 09.03.2023
Из них 10 наград золотые, 9 – серебряные и 10 – бронзовые
В Бурятии отметили 25-летие обретения мощей Матроны Московской
В Бурятии отметили 25-летие обретения мощей Матроны Московской
Общество, 09.03.2023
Богослужения прошли в Свято-Одигитриевском соборе
В Чите стартовали межрегиональные соревнования фигуристов
В Чите стартовали межрегиональные соревнования фигуристов
Общество, 09.03.2023
В Забайкалье приехали спортсмены из Бурятии и Иркутской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^