В Бурятии модернизируют две модельные библиотеки

Будут обновлены учреждения в Мухоршибирском и Тарбагатайском районах



В 2022 году стали известны результаты конкурса федерального отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек. В Бурятии 15 млн рублей из средств федерального бюджета направят на модернизацию Мухоршибирской межпоселенческой центральной библиотеки и Тарбагатайской детской библиотеки. На сегодняшний день заключены договоры с подрядчиками.



В Мухоршибирской межпоселенческой центральной библиотеке считают, что «границы» библиотечного пространства только в голове сотрудников и пользователей, оперирующих традиционными представлениями. В 2017 году при библиотеке создано общество инвалидов «Новая Надежда». В этом же году было введено в эксплуатацию новое доступное здание дворца культуры, в котором расположена и библиотека. Члены общества охотно занимаются и в библиотеке, и творческих объединениях дворца, пользуются тренажёрным залом.



В библиотеке создана среда для социально незащищённых групп читателей. В рамках реализации проекта модернизации «Библиотека равных возможностей» продолжится работа по поддержке потенциала пользователей, в том числе и со специальными потребностями. Этому будет способствовать и новое пространство с современным оборудованием, и действия библиотекарей, в которые будут вовлечены и партнёры, и сами читатели. Обновление ждёт книжный фонд, открытие мини-типографии позволит поддержать самодеятельных авторов, а созданные электронные базы данных будут доступны через интерактивные панели. Впервые в районе откроется выставочный зал, где могут экспонироваться результаты художественного творчества земляков, изделия декоративно-прикладного искусства местных мастеров.



- Концепция модернизации детского отделения ЦБС Тарбагатайского района «Библиотека-семья «Семейский сундучок» опирается не только на историко-культурные корни, но и на современное прочтение традиционного формата библиотеки семейного чтения. Библиотека-семья – это дружественное место, где, с одной стороны, можно чувствовать себя частью большого клана, объединённого общими делами, интересами, культурными традициями. С другой стороны, это понятное для человека любого возраста пространство психоэмоционального комфорта каждого отдельного читателя, где важно побыть наедине с собой и хорошей книгой, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.



Дизайн «Семейского сундучка» решён в элементах и цветовой гамме традиционной культуры старообрядцев Забайкалья. Создавая концепцию пространства, библиотекари совместно с дизайнерами стремились использовать элементы, стимулирующие воображение и познавательный интерес детей. Поэтому в библиотеке много предметов, куда ребёнок может заглянуть (боксы на книжных стеллажах, пуфы с местами для хранения, стилизованные интерьерные сундучки) и его любопытство будет удовлетворено книжками, творческими заданиями, играми, игрушками и интересными вещами.



Всего по итогам конкурсного отбора министерства культуры Российской Федерации в 2023 году в стране будет создано 218 модельных библиотек. Общий размер финансирования составит 1 млрд 530 млн рублей. Их получат 79 субъектов России.



