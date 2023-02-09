На фестивале на Байкале проведут 23 церемонии бракосочетания

В Листвянке состоится фестиваль ледовых скульптур



С23 февраля по 8 марта в Иркутской области пройдёт девятый ежегодный фестиваль ледовых скульптур на Байкале «Живи на Байкале». Местом проведения мероприятия станет посёлок Листвянка.



- Каждый год мы выстраиваем на льду озера ледяную инфраструктуру с большим катком. Ледяные скульптуры, горки и карусели, памятные надписи, море активностей и положительных эмоций, горячий чай и крепкий лёд, - сообщает команда проекта «#Живи_на_Байкале». -Фестиваль направлен на привлечение внимания общественности к легендарному озеру. Мы призываем заботиться о местной природе и беречь Байкал.



В этом году фестиваль проходит под лозунгом-хештегом «#Живи_на_Байкале – #Женись_на_Байкале». 23 февраля на льду священного озера зарегистрируют свой брак 23 пары.



- Зеркальная дата 23.02.23 прекрасно подходит для закрепления своих отношений, таких же чистых и глубоких, как наше Великое озеро, - пояснили организаторы.



23 февраля состоится торжественное открытие фестиваля с праздничной программой. 8 марта пройдёт закрытие фестиваля.



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