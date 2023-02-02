В Бурятии жители села взбунтовались против новой алкоточки

Они не хотят, чтобы там появился ещё один магазин со спиртным







- Зачем этот магазин нужен? В Нижнем Саянтуе достаточно магазинов. Можно в этом здании открыть что-то другое. Понимаем, что хозяевам безразлично, что там будет – лишь бы сдать в аренду, но о людях они не думают, – заявили сельчане.



Они призвали обратить внимание на эту ситуацию главу сельского поселения «Саянтуйское».



В отделе правового обеспечения районной администрации пояснили: нормы, ограничивающие действия ИП, в российском законодательстве отсутствуют. Потому воспрепятствовать появлению новой алкоточки в селе никто не может.



- При соблюдении всех необходимых требований открытие магазина по продаже алкогольной продукции не запрещается, – отметили в райадминистрации.



Жители села Нижний Саянтуй, которое находится в пригородном Тарбагатайском районе, выступили против открытия так называемого магазина «у дома». Там собираются продавать алкоголь, а люди против.