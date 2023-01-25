В сервисе произошло обновление
На платформе «Работа России» расширился список услуг в цифровом формате. В прошлом году были доступны две услуги: для граждан – по поиску работы, для работодателей – по содействию в подборе персонала. С 1 декабря можно подать заявление на оказание услуг по профориентации, переобучению и повышению квалификации, психологической поддержке безработных граждан, социальной адаптации на рынке труда, помощи в открытии собственного дела, сообщает пресс-служба правительства региона.
– В онлайн-формате также можно подать заявление на организацию сопровождения инвалидов и временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан. Заявление направляется на единую цифровую платформу «Работа России» https://trudvsem.ru/. Одно из основных преимуществ платформы – сокращение срока предоставления услуг и количества посещений центров занятости, – рассказал министр труда и занятости Кирилл Клоков.
Дополнительную информацию можно получить в центрах занятости населения. Адреса и телефоны размещены на интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области: https://clck.ru/gjL3J.
В Иркутской области услуги центров занятости можно получить онлайн
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