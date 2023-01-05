Подросткам также вручили сладкие подарки
Новогодний квест для несовершеннолетних прошёл в следственном изоляторе № 1 в Улан-Удэ.
Ребята приняли активное участие в мероприятии. Они решали логические головоломки, рисовали ёлку, играли в игру «Крокодил» и импровизированные жмурки.
По словам организаторов, участники получили не только массу положительных эмоций и хорошее настроение, но и сладкие подарки, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО прошёл новогодний квест
Общество, Фото:
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