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В улан-удэнском СИЗО прошёл новогодний квест

В улан-удэнском СИЗО прошёл новогодний квест
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подросткам также вручили сладкие подарки

Новогодний квест для несовершеннолетних прошёл в следственном изоляторе № 1 в Улан-Удэ.

Ребята приняли активное участие в мероприятии. Они решали логические головоломки, рисовали ёлку, играли в игру «Крокодил» и импровизированные жмурки.

По словам организаторов, участники получили не только массу положительных эмоций и хорошее настроение, но и сладкие подарки, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
УФСИН СИЗО Новый год подарки подростки

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