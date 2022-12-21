В Бурятии наградили лучших молодых художников-графиков

Подведены итоги республиканского конкурса по академическому рисунку Forma Reflectunt
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 декабря в центре современного искусства «Залуу» в Улан-Удэ прошёл очный этап республиканского конкурса академического рисунка Forma Reflectunt. Там собрались представители творческих сообществ, студенты колледжей и вузов, педагоги и учащиеся художественных студий, детских школ искусств районов республики и Улан-Удэ.
- В течение четырёх часов 32 участника очного этапа конкурса рисовали гипсовые слепки: натюрморт из геометрических фигур; рисунок гипсовой розетки и полукапитель; голова человека, полуфигура или слепок античной статуи, - сообщает министерство культуры Бурятии.
Работы конкурсантов оценивало авторитетные жюри, в числе которых – заслуженный художник Бурятии, председатель регионального отделения Союза художников России Евгений Болсобоев, главный художник бурятского оперного театра Алексей Амбаев, директор Центра создания креативных прототипов Анна Никитина и другие.
По итогам очного этапа жюри определило победителей I, II, III степени в каждой из возрастных групп: 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 25-35 лет.
От ВСГИК победителями стали: Дугарма Дылгирова – диплом I степени, Диана Брянская – диплом II степени, Алтан Степанова – диплом II степени.
От колледжа искусств имени Чайковского призерами стали: Светлана Нуянзина- диплом 1 степени, Дарья Белошапкина -диплом 2 степени, Ксения Новолодская - диплом 3 степени.
Все победители конкурса получили денежные призы в размере от 14 до 22 тысяч рублей.
В качестве почётного гостя конкурса принял участие молодой художник из Монголии Жамьянсурен Бэхбэлиг, получивший диплом участника, обучающийся русскому языку во ВСГИК
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