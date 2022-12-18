«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
17 декабря в центре современного искусства «Залуу» прошёл очный этап республиканского конкурса академического рисунка «Forma Reflectunt».
В оргкомитет конкурса поступило 136 заявок и более 500 фотографий работ от участников заочного этапа конкурса. Самым молодым участникам 13 лет, а в старшей возрастной группе — 30 лет.
— Академический рисунок — это прочный фундамент художника. Тот, кто научился передавать пропорции, фактуры, объём, перспективу простым карандашом, тот точно сможет написать грамотную картину в любой технике, которую хочет освоить, — отметили в центре развития культуры и современного искусства «Залуу».
Победителям конкурса вручили дипломы.
В Улан-Удэ прошёл очный этап конкурса академического рисунка «Forma Reflectunt»
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