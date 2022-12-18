В Улан-Удэ прошёл очный этап конкурса академического рисунка «Forma Reflectunt»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия



17 декабря в центре современного искусства «Залуу» прошёл очный этап республиканского конкурса академического рисунка «Forma Reflectunt».



В оргкомитет конкурса поступило 136 заявок и более 500 фотографий работ от участников заочного этапа конкурса. Самым молодым участникам 13 лет, а в старшей возрастной группе — 30 лет.



— Академический рисунок — это прочный фундамент художника. Тот, кто научился передавать пропорции, фактуры, объём, перспективу простым карандашом, тот точно сможет написать грамотную картину в любой технике, которую хочет освоить, — отметили в центре развития культуры и современного искусства «Залуу».



Победителям конкурса вручили дипломы.

