18 декабря

17 декабря

16 декабря

Популярное

В Улан-Удэ прошёл очный этап конкурса академического рисунка «Forma Reflectunt»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия

17 декабря в центре современного искусства «Залуу» прошёл очный этап республиканского конкурса академического рисунка «Forma Reflectunt».

В оргкомитет конкурса поступило 136 заявок и более 500 фотографий работ от участников заочного этапа конкурса. Самым молодым участникам 13 лет, а в старшей возрастной группе — 30 лет.

— Академический рисунок — это прочный фундамент художника. Тот, кто научился передавать пропорции, фактуры, объём, перспективу простым карандашом, тот точно сможет написать грамотную картину в любой технике, которую хочет освоить, — отметили в центре развития культуры и современного искусства «Залуу».

Победителям конкурса вручили дипломы. 
художники конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ продолжается эксперимент по «пересадочному тарифу»
В Улан-Удэ продолжается эксперимент по «пересадочному тарифу»
Общество, 18.12.2022
Со следующего года планируется внедрить тариф на новые укороченные маршруты
Жительницу Улан-Удэ «развели» на 6 млн
Жительницу Улан-Удэ «развели» на 6 млн
Общество, 18.12.2022
Мошенник предложил ей заниматься интернет-продажами, пообещав крупный доход
Жителям Бурятии нужно почти 8 лет, чтобы накопить на квартиру
Жителям Бурятии нужно почти 8 лет, чтобы накопить на квартиру
Общество, 18.12.2022
Эксперты рассчитали, сколько придётся копить среднему гражданину из каждого региона, если он не будет прибегать к ипотеке и станет откладывать всю свою зарплату
В Бурятии преимущественно без осадков
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, 18.12.2022
В Улан-Удэ днём до -12 градусов 
В Ангарске пьяный водитель пытался подкупить полицейского
В Ангарске пьяный водитель пытался подкупить полицейского
Общество, 17.12.2022
Теперь водителю грозит два уголовных дела 
В Бурятии предприятие хранило заражённую сосну
В Бурятии предприятие хранило заражённую сосну
Общество, 17.12.2022
Предприятию вынесено предостережение
В Улан-Удэ устраняют последствия ночного снегопада
В Улан-Удэ устраняют последствия ночного снегопада
Общество, 17.12.2022
Уже высыпано порядка 350 тонн песка
Районная больница Бурятии обновила автопарк
Районная больница Бурятии обновила автопарк
Общество, 17.12.2022
Автомобили активно эксплуатируются
Любительницы креветок предстали перед судом в Бурятии
Любительницы креветок предстали перед судом в Бурятии
Общество, 17.12.2022
Женщины стащили пять килограммов креветок 
Банковский эксперт: «Титан» использует технологии будущего
Банковский эксперт: «Титан» использует технологии будущего
Общество, 17.12.2022
Оплата QR-кодом на кассах супермаркетов набирает обороты среди жителей Бурятии и России
В Бурятии оштрафовали неисправимого любителя пьяной езды
В Бурятии оштрафовали неисправимого любителя пьяной езды
Общество, 17.12.2022
Мужчина пытался сбежать от двух полицейских, но попался третьему
В Бурятии главврач Тункинской больницы подвёл итоги работы за год
В Бурятии главврач Тункинской больницы подвёл итоги работы за год
Общество, 17.12.2022
Дамнин Мунконов рассказал о нововведениях, статистике и планах на будущее
В Гусиноозёрске проведут «мясную» ярмарку
В Гусиноозёрске проведут «мясную» ярмарку
Общество, 17.12.2022
Свою продукцию привезут местные фермеры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^