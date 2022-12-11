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Было — стало: переулок Волконского

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Не так уж и давно в переулке можно было встретить одиночные деревянные дома с огородами, теперь на этом месте элитная десятиэтажка», - отмечает Сергей Тарасенко

Не так уж и давно в пространстве между проспектом 50-летия Октября и улицей Хоца Намсараева ещё можно было встретить одиночные деревянные дома с огородами.

— Весной 2009-го случайно снял пару кадров с такими избушками, когда их уже начали сносить. Вся остальная «фотосессия» состояла исключительно из цветочков черёмухи и вишни. Теперь на этом месте элитная десятиэтажка, а рядом с ней спортивный клуб «Номто». И это вот все постройки в целом переулке Волконского, — рассказывает фотограф Сергей Тарасенко.

А кто такой Волконский?

Потомственный князь из рода Рюриковичей, герой Отечественной войны 1812 года Сергей Григорьевич Волконский — один из самых статусных декабристов. Он был единственным генералом действительной службы среди декабристской когорты поручиков, капитанов, майоров, полковников. В январе 1826 года был арестован по делу о восстании Черниговского пехотного полка, привезён в Санкт-Петербург и заключён в Петропавловскую крепость.

Волконскому вменялись следующие преступления: «Участвовал согласием в умысле на Цареубийство и истребление всей Императорской Фамилии; имел умысел на заточение Императорской Фамилии; участвовал в управлении Южным обществом; действовал в умысле на отторжение областей от Империи».

Осуждён по первому разряду, лишён чинов и дворянства. Приговорён к отсечению головы, но по Высочайшей конфирмации смертный приговор был заменён на 20 лет каторжных работ в Сибири. Каторгу отбывал на Благодатском руднике, в Читинском остроге, на Петровском Заводе. В 1837 году на поселении в селе Урик под Иркутском. С 1845 года проживал с семьёй в Иркутске.

Вот что вспоминал про него писатель Николай Белоголовый:

«Старик Волконский — ему уже тогда было около 60 лет — слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал со своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведёт живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки».

После амнистии в 1856 году Волконские вернулись в европейскую часть России, жили в Москве. Последние годы провели в имении в Черниговской губернии, где и похоронены.

Был ли Волконский в Верхнеудинске?

Получается, что был пару раз проездом. А вот Кондратий Фёдорович Рылеев и Павел Иванович Пестель, в честь которых названы соседние с переулком Волконского улицы, не были. Они казнены в 1826 году в Санкт-Петербурге вместе с Сергеем Ивановичем Муравьёвым-Апостолом, Михаилом Павловичем Бестужевым-Рюминым и Петром Григорьевичем Каховским.

хронограф Улан-Удэ БылоСтало

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