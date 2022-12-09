В Бурятии должники могут лишиться льготы на ЖКУ

Получателей субсидии просят вовремя оплачивать коммуналку
- Основание для отказа в предоставлении субсидии – задолженность по оплате ЖКУ, которая образовалась не более чем за три последних года и подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу, – пояснили в министерстве.
Там напомнили о важности своевременного внесения платежей за коммуналку.
- После окончания шестимесячного периода предоставления льготы выплаченная сумма сравнивается с фактически внесёнными платежами, и если оплата не производилась, излишне выплаченная субсидия будет удержана, – добавили в ведомстве.
Ранее в Минсоцзащиты Бурятии объяснили, как не лишиться права на жилищно-коммунальные льготы при смене адреса. По закону, ответственность за предоставление сведений о перемене места жительства (по месту постоянной регистрации или пребывания) возложена на самих получателей таких компенсаций.
Для их своевременного назначения при переезде необходимо предоставить соответствующую информацию в орган соцзащиты по месту жительства. Сделать это можно, обратившись в многофункциональный центр (МФЦ), в клиентскую службу учреждения соцзащиты или просто направить туда данные заказным почтовым отправлением.