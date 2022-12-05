В Бурятии объяснили, как не потерять льготы на коммуналку при переезде

Их получатели должны заранее сообщить о смене адреса





В Минсоцзащиты Бурятии рассказали, как не лишиться права на жилищно-коммунальные льготы при смене адреса. По закону, ответственность за предоставление сведений о перемене места жительства (по месту постоянной регистрации или пребывания) возложена на самих получателей таких компенсаций.Для их своевременного назначения при переезде необходимо предоставить соответствующую информацию в орган соцзащиты по месту жительства. Сделать это можно, обратившись в многофункциональный центр (МФЦ), в клиентскую службу учреждения соцзащиты или просто направить туда данные заказным почтовым отправлением.