В Бурятии объяснили, как не потерять льготы на коммуналку при переезде

Их получатели должны заранее сообщить о смене адреса
В Минсоцзащиты Бурятии рассказали, как не лишиться права на жилищно-коммунальные льготы при смене адреса. По закону, ответственность за предоставление сведений о перемене места жительства (по месту постоянной регистрации или пребывания) возложена на самих получателей таких компенсаций.
Для их своевременного назначения при переезде необходимо предоставить соответствующую информацию в орган соцзащиты по месту жительства. Сделать это можно, обратившись в многофункциональный центр (МФЦ), в клиентскую службу учреждения соцзащиты или просто направить туда данные заказным почтовым отправлением.
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