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В Улан-Удэ прошла литературная мастерская для молодых авторов

В Улан-Удэ прошла литературная мастерская для молодых авторов
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие было проведено в онлайн-формате

28 и 29 ноября в Национальной библиотеке Бурятии при поддержке министерства культуры республики в онлайн-формате состоялась литературная мастерская в рамках фестиваля «Байкальские чтения». Прошедший в этом году фестиваль был посвящён 75-летию со дня рождения народного поэта Бурятии, общественного деятеля, председателя Союза писателей Бурятии (2007 – 2021 гг.) Матвея Рабдановича Чойбонова.

- В этом году в рамках фестиваля «Байкальские чтения» в третий раз состоялась литературная мастерская для молодых литераторов. Известные российские поэты и прозаики делятся с участниками мастерской опытом, дают ценные советы, помогают раскрыть творческий потенциал. В литературной мастерской принимают участие как авторы из Бурятии, так и из других регионов России, - отмечает министр культуры республики Соелма Дагаева.

Спикерами литературной мастерской выступили Афанасий Мамедов – писатель, журналист, редактор, литературный критик (г. Москва), Максим Амелин – поэт, переводчик, литературный критик, главный редактор издательства «ОГИ» (г. Москва), поэт Амарсана Улзытуев (г. Москва) и писатель Ника Светлая (г. Улан-Удэ).

Участниками литературной мастерской стали начинающие поэты и прозаики из Бурятии и других регионов. Поэтическую секцию возглавил Максим Амелин, секцию прозы – Афанасий Мамедов. Спикеры мастерской обсудили со слушателями представленные произведения, дали молодым писателям и поэтам ценные советы, разобрали распространённые ошибки начинающих авторов, сообщили в пресс-службе Национального музея республики. 
литература

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