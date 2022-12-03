В Улан-Удэ прошла литературная мастерская для молодых авторов

Мероприятие было проведено в онлайн-формате



28 и 29 ноября в Национальной библиотеке Бурятии при поддержке министерства культуры республики в онлайн-формате состоялась литературная мастерская в рамках фестиваля «Байкальские чтения». Прошедший в этом году фестиваль был посвящён 75-летию со дня рождения народного поэта Бурятии, общественного деятеля, председателя Союза писателей Бурятии (2007 – 2021 гг.) Матвея Рабдановича Чойбонова.



- В этом году в рамках фестиваля «Байкальские чтения» в третий раз состоялась литературная мастерская для молодых литераторов. Известные российские поэты и прозаики делятся с участниками мастерской опытом, дают ценные советы, помогают раскрыть творческий потенциал. В литературной мастерской принимают участие как авторы из Бурятии, так и из других регионов России, - отмечает министр культуры республики Соелма Дагаева.



Спикерами литературной мастерской выступили Афанасий Мамедов – писатель, журналист, редактор, литературный критик (г. Москва), Максим Амелин – поэт, переводчик, литературный критик, главный редактор издательства «ОГИ» (г. Москва), поэт Амарсана Улзытуев (г. Москва) и писатель Ника Светлая (г. Улан-Удэ).



Участниками литературной мастерской стали начинающие поэты и прозаики из Бурятии и других регионов. Поэтическую секцию возглавил Максим Амелин, секцию прозы – Афанасий Мамедов. Спикеры мастерской обсудили со слушателями представленные произведения, дали молодым писателям и поэтам ценные советы, разобрали распространённые ошибки начинающих авторов, сообщили в пресс-службе Национального музея республики.

