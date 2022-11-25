Детская школа искусств и театр Улан-Удэ представят новогоднюю сказку

Спектакль расскажет всем известную историю о Снежной королеве



3 декабря в Улан-Удэ состоится предновогодний спектакль «Снежная королева» (6+) по мотивам сказки Евгения Шварца. Сказка станет совместным проектом детской школы искусств №13 имени С.С. Манжигеева и Молодёжного художественного театра.



Зрители увидят необычный спектакль о дружбе и отваге, о преданности и бесстрашии в исполнении театральной студии детской школы искусств «Золотой луч» и актёров МХТ. Автор идеи проекта и художественный руководитель спектакля – заслуженный работник культуры РБ Елена Гильмулина. Режиссёр спектакля – актриса МХТ Надежда Коковина.



Спектакль состоится на сцене Молодёжного художественного театра Улан-Удэ, сообщает пресс-служба МХТ.



Возрастное ограничение 6+

