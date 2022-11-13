В Бурятии лучшие творческие коллективы семейских получат по 200 тысяч

Премии получили пять коллективов
Пять семейских коллективов стали победителями I республиканского конкурса на создание концертных программ среди любительских коллективов, сохраняющих культуру старообрядцев (семейских) Забайкалья. В конкурсе приняли участие коллективы из Кижингинского, Мухоршибирского, Селенгинского, Тарбагатайского районов республики, сообщили в минкульте Бурятии.
Победителями конкурса стали:
- Семейский народный хор «Былина», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, руководитель – Наталья Максимова;
- Фольклорный ансамбль «Рябинушка», с. Ягодное, Селенгинский район, руководитель – Татьяна Разуваева;
- Детский фольклорный образцовый ансамбль «Черпачок», с. Тарбагатай Тарбагатайский район, руководитель – Алёна Пласкеева;
- Народный фольклорный ансамбль «Калинка», с. Калиновка, Мухоршибирский район, руководитель – Наталья Сараева;
- Большекуналейский семейский народный хор, с. Большой Куналей, Тарбагатайский район, руководитель – Оксана Лаппо.
Коллективам учреждены денежные премии по 200 тысяч рублей каждому на создание новых концертных программ.
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