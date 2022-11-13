В Бурятии лучшие творческие коллективы семейских получат по 200 тысяч

Премии получили пять коллективов



Пять семейских коллективов стали победителями I республиканского конкурса на создание концертных программ среди любительских коллективов, сохраняющих культуру старообрядцев (семейских) Забайкалья. В конкурсе приняли участие коллективы из Кижингинского, Мухоршибирского, Селенгинского, Тарбагатайского районов республики, сообщили в минкульте Бурятии.



Победителями конкурса стали:



- Семейский народный хор «Былина», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, руководитель – Наталья Максимова;

- Фольклорный ансамбль «Рябинушка», с. Ягодное, Селенгинский район, руководитель – Татьяна Разуваева;

- Детский фольклорный образцовый ансамбль «Черпачок», с. Тарбагатай Тарбагатайский район, руководитель – Алёна Пласкеева;

- Народный фольклорный ансамбль «Калинка», с. Калиновка, Мухоршибирский район, руководитель – Наталья Сараева;

- Большекуналейский семейский народный хор, с. Большой Куналей, Тарбагатайский район, руководитель – Оксана Лаппо.



Коллективам учреждены денежные премии по 200 тысяч рублей каждому на создание новых концертных программ.





Читают сейчас

Было — стало: не звезда Общество, «А ведь можно было бы собрать все эти сакральные лозунги в музее на открытом воздухе на каком-нибудь острове. Протоптать там ностальгическую тропу и селфиться умилительно на фоне родных букв…»