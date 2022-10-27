Чемпионат объединил молодых специалистов с нарушениями слуха со всей России
Сборная команда Бурятии приняла участие в национальном чемпионате Deafskills, который прошёл в Уфе. Этот чемпионат направлен на развитие и демонстрацию профессиональных умений молодых людей с нарушениями слуха и помогает в трудоустройстве неслышащих молодых людей, сообщили в минобрнауки Бурятии.
Соревнования объединили 350 участников из 45 регионов, 165 экспертов, 50 переводчиков жестового языка и 130 волонтеров. Бурятию на чемпионате представили 10 человек, в том числе семь участников, два сурдопереводчика и участник конференции.
Список номинаций, в которых участвовала команда:
- Графический дизайн - студенты Бурятского республиканского информационно-экономического техникума Алексей Гуренко и Вячеслав Шайдак.
- Веб-дизайн – работник детской школы выпускник БРИЭТ 2020 года Батор Цыренжапов.
- Зубной техник – выпускник медколледжа 2020 года Эрдэни Дагбаев.
- Технология моды – выпускница Республиканского многоуровневого колледжа 2022 года Диана Афанасьева из города Кяхта.
- Парикмахерское искусство – Мария Вафроломеева, выпускница РМК.
- Поварское дело – Александр Бутт, работник Бурятхлебпрома, выпускник Красноярского техникума социальных технологий 2017 года.
Команда из Бурятии отлично показала свои профессиональные умения и навыки, познакомилась с молодыми специалистами из других регионов и обменялась полезным опытом.
Команда из Бурятии показала свои навыки на чемпионате по профессиональному мастерству
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