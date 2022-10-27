Команда из Бурятии показала свои навыки на чемпионате по профессиональному мастерству

Общество, Фото: минобрнауки Бурятии

Чемпионат объединил молодых специалистов с нарушениями слуха со всей России



Сборная команда Бурятии приняла участие в национальном чемпионате Deafskills, который прошёл в Уфе. Этот чемпионат направлен на развитие и демонстрацию профессиональных умений молодых людей с нарушениями слуха и помогает в трудоустройстве неслышащих молодых людей, сообщили в минобрнауки Бурятии.



Соревнования объединили 350 участников из 45 регионов, 165 экспертов, 50 переводчиков жестового языка и 130 волонтеров. Бурятию на чемпионате представили 10 человек, в том числе семь участников, два сурдопереводчика и участник конференции.



Список номинаций, в которых участвовала команда:



- Графический дизайн - студенты Бурятского республиканского информационно-экономического техникума Алексей Гуренко и Вячеслав Шайдак.

- Веб-дизайн – работник детской школы выпускник БРИЭТ 2020 года Батор Цыренжапов.

- Зубной техник – выпускник медколледжа 2020 года Эрдэни Дагбаев.

- Технология моды – выпускница Республиканского многоуровневого колледжа 2022 года Диана Афанасьева из города Кяхта.

- Парикмахерское искусство – Мария Вафроломеева, выпускница РМК.

- Поварское дело – Александр Бутт, работник Бурятхлебпрома, выпускник Красноярского техникума социальных технологий 2017 года.



Команда из Бурятии отлично показала свои профессиональные умения и навыки, познакомилась с молодыми специалистами из других регионов и обменялась полезным опытом.

