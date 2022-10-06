Дома лечение проходят около 500 человек
За прошедшие сутки в Бурятии выявили 59 больных коронавирусом. Примерно такие же показатели фиксируют в республике с начала недели.
Общее число случаев заражений с начала пандемии составляет 151 222. Из них 46% (69 533) приходится на жителей Улан-Удэ.
Всего умерло от ковида 3075 человек. Накануне болезнь унесла жизнь одного пожилого больного.
В стационарах сейчас получают лечение 79 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано шесть больных. В реанимации находится 10 человек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 484 больных.
Коронавирусом в Бурятии заразились ещё 59 человек
Общество, Фото:
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