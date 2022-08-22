Общее число случаев заражений превысило 141 тысячу
Накануне, 21 августа, в Бурятии зарегистрировано 145 новых случаев заражений COVID-19. Можно с осторожностью отметить снижение ежесуточного прироста больных, ведь в конце прошлой недели это число доходило почти до 300.
Общее число случаев заболеваний за всё время достигло 141 261. Из них 45% (63 560) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели от ковида 136 244 человек, в том числе за прошедшие сутки – 43 пациента.
Коронавирус за всё время унёс жизни в Бурятии жизни 3046 человек. Накануне скончался один пожилой больной.
Сегодня в больницах получают лечение 267 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент.
В отделениях реанимации лежат 19 пациентов (десять из которых старше 65 лет), а семь из них находятся на ИВЛ.
На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 1704 человека.
Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 346 коек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с прошлой недели в Бурятии введён масочный режим в закрытых помещениях. Республика стала первым регионом в стране, который запустил своеобразный тренд на возвращение обязательных масок.
Ещё 145 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, Фото:
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