22 августа

21 августа

Популярное

Ещё 145 жителей Бурятии заболели COVID-19

Ещё 145 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражений превысило 141 тысячу

Накануне, 21 августа, в Бурятии зарегистрировано 145 новых случаев заражений COVID-19. Можно с осторожностью отметить снижение ежесуточного прироста больных, ведь в конце прошлой недели это число доходило почти до 300.

Общее число случаев заболеваний за всё время достигло 141 261. Из них 45% (63 560) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии выздоровели от ковида 136 244 человек, в том числе за прошедшие сутки – 43 пациента.

Коронавирус за всё время унёс жизни в Бурятии жизни 3046 человек. Накануне скончался один пожилой больной.

Сегодня в больницах получают лечение 267 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент.

В отделениях реанимации лежат 19 пациентов (десять из которых старше 65 лет), а семь из них находятся на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 1704 человека.

Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 346 коек.

Как сообщал «Байкал-Daily», с прошлой недели в Бурятии введён масочный режим в закрытых помещениях. Республика стала первым регионом в стране, который запустил своеобразный тренд на возвращение обязательных масок

коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ещё 145 жителей Бурятии заболели COVID-19
Ещё 145 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, 22.08.2022
Общее число случаев заражений превысило 141 тысячу
В Улан-Удэ с утра поднимают флаги
В Улан-Удэ с утра поднимают флаги
Общество, 22.08.2022
В столице Бурятии отмечают День государственного флага России
Леса Бурятии патрулируют ежедневно
Леса Бурятии патрулируют ежедневно
Общество, 22.08.2022
Лесных пожаров сейчас нет
Судимого жителя Бурятии лишат охотбилета
Судимого жителя Бурятии лишат охотбилета
Общество, 22.08.2022
Охотничий билет аннулируют решением суда  
В Бурятии суд обязал провести дорожное освещение
В Бурятии суд обязал провести дорожное освещение
Общество, 22.08.2022
В деле разбиралась прокуратура 
Местами по Бурятии небольшие и умеренные дожди
Местами по Бурятии небольшие и умеренные дожди
Общество, 22.08.2022
По республике переменная облачность
На Кругобайкальской железной дороге ликвидировали свалку
На Кругобайкальской железной дороге ликвидировали свалку
Общество, 21.08.2022
Добровольцы привели в порядок крутой склон вблизи железнодорожной насыпи
Житель Иркутской области убил собутыльника
Житель Иркутской области убил собутыльника
Общество, 21.08.2022
Чтобы скрыть преступление, он скинул тело знакомого в ручей
Малышу из Бурятии сделали сложную операцию в Иркутске
Малышу из Бурятии сделали сложную операцию в Иркутске
Общество, 21.08.2022
Врачи вместо отсутствующего пищевода пересадили мальчику часть кишечника
В Бурятии в озере утонул мужчина
В Бурятии в озере утонул мужчина
Общество, 21.08.2022
Несчастный случай произошёл 19 августа
В заказнике Бурятии прошёл пленэр
В заказнике Бурятии прошёл пленэр
Общество, 21.08.2022
Начало августа на северном Байкале выдалось дождливым, но в эти четыре дня стояла солнечная погода
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 21.08.2022
В регионе действует особый противопожарный режим
Улан-удэнец отсудил у турагентства почти 250 тысяч рублей
Улан-удэнец отсудил у турагентства почти 250 тысяч рублей
Общество, 21.08.2022
Ранее турагентство отказалось возвращать ему предоплату путёвки в Мексику
Жительница Иркутска перевела миллион мошеннику
Жительница Иркутска перевела миллион мошеннику
Общество, 21.08.2022
Сейчас телефон «сотрудника банка» недоступен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^