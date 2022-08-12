В Прибайкалье разыграют этап кубка Бурятии по ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования пройдут 20 августа



20 августа в Бурятии состоится восьмой этап кубка республики 2022 года по спортивному ориентированию – открытое первенство Прибайкальского района. Соревнования пройдут в посёлке Таловка.



Первенство проведут по дисциплине «кросс-классика» с общим стартом. Регистрация на соревнования будет проходить до 18:00 17 августа.



Начало соревнований в 13:00, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».



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