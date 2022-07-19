19 июля

18 июля

Популярное

Бурятия стала второй на межрегиональной спартакиаде СЭС

Бурятия стала второй на межрегиональной спартакиаде СЭС
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Победителем стала команда Забайкальского края

10 команд Роспотребнадзора Бурятии, Якутии, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского, Приморского краёв, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области выявляли лучших в Хабаровске. Там состоялись соревнования II этапа всероссийской спартакиады сотрудников федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, посвящённой столетию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России.

Команды территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора ДФО соревновались в мини-футболе, волейболе, лёгкой атлетике, шахматах, стритболе.

По результатам соревнований команды Забайкальского края и Бурятии набрали равное количество очков, но по дополнительным показателям лучшей стала команда Забайкалья. За Бурятией – почётное второе общекомандное место. На третьем месте оказалась команда Хабаровского края.

Примечательно, что команда из Бурятии одержала уверенную победу в соревнованиях по стритболу, обогнав все команды на 5 и более очков.

В турнире по шахматам команда одержала безоговорочную победу с отрывом от ближайшего соперника в 15 очков. Чемпионом первенства стал Чингис Дашеев – врач центра гигиены и эпидемиологии республики. Второе место занял Андрей Цырендоржиев – начальник отдела управления Роспотребнадзора по РБ.

По результатам соревнований по мини-футболу команда из Бурятии заняла второе место. Не менее упорная борьба прошла в соревнованиях по волейболу, где команда из Бурятии завоевала третье место.

В лёгкой атлетике выявляли сильнейших на дистанциях 60 м, 1000 м и эстафете 4х100 м. В забегах на дистанции 1000 м среди мужчин команда Бурятии показала лучший результат. В общем зачёте соревнований по лёгкой атлетике команда республики остановилась в шаге от призового места, заняв четвёртое место. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Бурятия спартакиада Роспотребнадзор ДФО спорт Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На севере Байкала провели гонки на яхтах
На севере Байкала провели гонки на яхтах
Общество, 19.07.2022
В Бурятии побывали участники регаты «Север Байкала под парусами»
Бурятия стала второй на межрегиональной спартакиаде СЭС
Бурятия стала второй на межрегиональной спартакиаде СЭС
Общество, 19.07.2022
Победителем стала команда Забайкальского края
Иркутские стрелки выиграли ещё 3 медали в Казани
Иркутские стрелки выиграли ещё 3 медали в Казани
Общество, 19.07.2022
На всероссийских соревнованиях вновь отличились Артём Черноусов и Надежда Колода
Пулевики Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»
Пулевики Бурятии стали призёрами «Юношеской лиги»
Общество, 19.07.2022
Спортсмены завоевали бронзовые награды
В Иркутске ушёл из жизни заслуженный артист России
В Иркутске ушёл из жизни заслуженный артист России
Общество, 19.07.2022
Виталий Сидорченко скончался на 85 году жизни
Борцы Бурятии завоевали 2 медали универсиады
Борцы Бурятии завоевали 2 медали универсиады
Общество, 19.07.2022
Тумэн Бодиев и Мунсэл Цыденова стали серебряными призёрами соревнований
Представитель Бурятии поучаствовал в Евразийском форуме казачьей молодёжи
Представитель Бурятии поучаствовал в Евразийском форуме казачьей молодёжи
Общество, 19.07.2022
Ежегодно в мероприятии участвуют более 200 казаков
В Чите троллейбусы ездят с открытыми дверьми из-за жары
В Чите троллейбусы ездят с открытыми дверьми из-за жары
Общество, 19.07.2022
Местные СМИ сообщили о неработающих кондиционерах
В Улан-Удэ пройдёт парад невест
В Улан-Удэ пройдёт парад невест
Общество, 19.07.2022
Поучаствовать в мероприятии может абсолютно любая девушка
В Бурятии нашли артефакты и лошадиный череп времён палеолита
В Бурятии нашли артефакты и лошадиный череп времён палеолита
Общество, 19.07.2022
Находки сделали будущие музеологи во время полевой практики
У жителей Бурятии появилась возможность летать в Норильск
У жителей Бурятии появилась возможность летать в Норильск
Общество, 19.07.2022
Рейсы будут выполняться раз в неделю  
На федеральных трассах в Бурятии стоят муляжи камер
На федеральных трассах в Бурятии стоят муляжи камер
Общество, 19.07.2022
Муляжи устанавливают на проблемных местах
В Улан-Удэ назвали дни, когда водители чаще всего приходят в ГИБДД
В Улан-Удэ назвали дни, когда водители чаще всего приходят в ГИБДД
Общество, 19.07.2022
В столице Бурятии 88% госуслуг ГИБДД предоставляются в электронном виде
В Бурятии лесники получили тягач с тралом
В Бурятии лесники получили тягач с тралом
Общество, 19.07.2022
В Селенгинский район поступила техника для борьбы с пожарами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^