Бурятия стала второй на межрегиональной спартакиаде СЭС

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Победителем стала команда Забайкальского края



10 команд Роспотребнадзора Бурятии, Якутии, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского, Приморского краёв, Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области выявляли лучших в Хабаровске. Там состоялись соревнования II этапа всероссийской спартакиады сотрудников федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, посвящённой столетию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России.



Команды территориальных органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора ДФО соревновались в мини-футболе, волейболе, лёгкой атлетике, шахматах, стритболе.



По результатам соревнований команды Забайкальского края и Бурятии набрали равное количество очков, но по дополнительным показателям лучшей стала команда Забайкалья. За Бурятией – почётное второе общекомандное место. На третьем месте оказалась команда Хабаровского края.



Примечательно, что команда из Бурятии одержала уверенную победу в соревнованиях по стритболу, обогнав все команды на 5 и более очков.



В турнире по шахматам команда одержала безоговорочную победу с отрывом от ближайшего соперника в 15 очков. Чемпионом первенства стал Чингис Дашеев – врач центра гигиены и эпидемиологии республики. Второе место занял Андрей Цырендоржиев – начальник отдела управления Роспотребнадзора по РБ.



По результатам соревнований по мини-футболу команда из Бурятии заняла второе место. Не менее упорная борьба прошла в соревнованиях по волейболу, где команда из Бурятии завоевала третье место.



В лёгкой атлетике выявляли сильнейших на дистанциях 60 м, 1000 м и эстафете 4х100 м. В забегах на дистанции 1000 м среди мужчин команда Бурятии показала лучший результат. В общем зачёте соревнований по лёгкой атлетике команда республики остановилась в шаге от призового места, заняв четвёртое место. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

