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На Украине погиб десантник из Бурятии

На Украине погиб десантник из Бурятии
Общество, 
Баясхалан Цырендашиев был уроженцем Джидинского района

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии сержант Цырендашиев Баясхалан Баторович. Ему было 36 лет.

Баясхалан Баторович родился 15 октября 1985 года в селе Гэгэтуй Джидинского района. Гэгэтуйскую среднюю школу окончил в 2003 году. Был непременным участником школьных, районных, спортивных мероприятий по волейболу, футболу, баскетболу, сообщается в группе «Джида-инфо».

В 2006 году поступил в Бурятский государственный университет на факультет физической культуры.

В 2007 году призван в армию, срочную службу проходил во Владивостоке.

Заслужил право на ношение черного берета.

В 2009 году поступил в Рязанское высшее военное училище воздушно-десантных войск.

В 2009 году заключил контракт в воинской части в Новосибирске.

В последние годы служил в Улан-Удэ.

Указом президента РФ гвардии сержант Баясхалан Цырендашиев награждён орденом Мужества посмертно.

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