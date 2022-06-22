На Украине погиб десантник из Бурятии

Баясхалан Цырендашиев был уроженцем Джидинского района



В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Бурятии, гвардии сержант Цырендашиев Баясхалан Баторович. Ему было 36 лет.



Баясхалан Баторович родился 15 октября 1985 года в селе Гэгэтуй Джидинского района. Гэгэтуйскую среднюю школу окончил в 2003 году. Был непременным участником школьных, районных, спортивных мероприятий по волейболу, футболу, баскетболу, сообщается в группе «Джида-инфо».



В 2006 году поступил в Бурятский государственный университет на факультет физической культуры.



В 2007 году призван в армию, срочную службу проходил во Владивостоке.



Заслужил право на ношение черного берета.



В 2009 году поступил в Рязанское высшее военное училище воздушно-десантных войск.



В 2009 году заключил контракт в воинской части в Новосибирске.



В последние годы служил в Улан-Удэ.



Указом президента РФ гвардии сержант Баясхалан Цырендашиев награждён орденом Мужества посмертно.



