Прежним хозяевам Бося стал показывать свой звериный характер
Иркутская зоогалерея приютила бывшего домашнего соболя по кличке Бося. Зверёк потихоньку адаптируется.
Сотрудники зоопарка немного рассказали о судьбе Боси. Нерадивые хозяева зачем-то решили взять его в качестве домашнего питомца. К двум годам он окончательно повзрослел и стал требовать слишком много внимания. Поэтому хозяева приняли решение с ним расстаться.
Специалисты отметили, что принятое решение вполне логично, поскольку характер и повадки этих зверей мало подходят по темпераменту для домашнего содержания.
- После карантина и всяческих профилактических процедур Бося переселён в вольер на экспозиции, чему, кажется, очень рад. А мы, всем коллективом, по очереди ходим к нему в гости, - сообщили в Иркутской зоогалерее.
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