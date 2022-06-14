









Иркутская зоогалерея приютила бывшего домашнего соболя по кличке Бося. Зверёк потихоньку адаптируется.Сотрудники зоопарка немного рассказали о судьбе Боси. Нерадивые хозяева зачем-то решили взять его в качестве домашнего питомца. К двум годам он окончательно повзрослел и стал требовать слишком много внимания. Поэтому хозяева приняли решение с ним расстаться.Специалисты отметили, что принятое решение вполне логично, поскольку характер и повадки этих зверей мало подходят по темпераменту для домашнего содержания.- После карантина и всяческих профилактических процедур Бося переселён в вольер на экспозиции, чему, кажется, очень рад. А мы, всем коллективом, по очереди ходим к нему в гости, - сообщили в Иркутской зоогалерее.