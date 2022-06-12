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В лесах Бурятии нет пожаров

В лесах Бурятии нет пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация спокойная

В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки лесных пожаров не зарегистрировано. Нет их и на утро 12 июня, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в последний раз небольшой лесной пожар произошёл два дня назад, 10 июня, в Северо-Байкальском районе. Возгорание ликвидировали на площади 2,5 га.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа от 15 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.


лесные пожары

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