Ситуация спокойная
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки лесных пожаров не зарегистрировано. Нет их и на утро 12 июня, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в последний раз небольшой лесной пожар произошёл два дня назад, 10 июня, в Северо-Байкальском районе. Возгорание ликвидировали на площади 2,5 га.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт наложение штрафа от 15 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В лесах Бурятии нет пожаров
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ситуация спокойная
О планах по смягчению запретов сообщил глава Федерального агентства по рыболовству
Местами по Бурятии возможны грозы с короткими дождями
Знакомый обманул его на 55 тысяч
Во всех оздоровительных лагерях будет организовано по три сезона, в лагерях «Родник» и «Байкальские волны» - четыре
«Подключение потребителей - сложный технологический процесс и производится отдельными участками поэтапно», - предупреждают в «ТГК-14»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Гость оскорблял и унижал его во время ссоры
Согласно бизнес-плану, в Иволгинском районе будет создана этноагроферма
За минувшие сутки тушили один пожар
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Площадка является одним из излюбленных мест туристов в Забайкальском нацпарке
Погибший состоял в отношениях с бывшей супругой подсудимого
Мужчина получил условный срок
Их проведут 16 июня в торговых центрах города