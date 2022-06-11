В Бурятии нет лесных пожаров



- не поджигайте сухую траву;

- не бросайте горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- не употребляйте при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- не оставляйте промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- не заправляйте горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя;

- не выполняйте работы с открытым огнём на торфяниках.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа.



Обо всех возгораниях в лесу нужно сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



За прошедшие сутки произошёл один лесной пожар в Северо-Байкальском районе. Он возник из-за неосторожного обращения с огнём. На тушении работали 33 человека из числа лесной охраны и привлечённых. Задействовано 7 единиц лесопожарной техники.Возгорание ликвидировано на площади 2,5 га.На утро 11 июня новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен, напоминают в республиканском агентстве лесного хозяйства.Соблюдайте правила пожарной безопасности: