Три спортсмена стали победителями турнира
На протяжении прошедшего месяца в Сочи сильнейшие шахматисты страны вели упорную борьбу за медали первенства России по шахматам. Сборной Бурятии удалось завоевать семь медалей.
Победителем первенства России по блицу среди юношей до 17 лет стал мастер ФИДЕ Эрдэм Х. Победителем первенства России по классическим шахматам среди юношей до 15 лет стал Роман С.
Победительницей первенства России по быстрым шахматам среди девушек до 15 лет стала Номина Д., набрав 8 очков из 9. Серебряную медаль по блицу среди девочек до 11 лет завоевала 10-летняя Соня У.
Серебряную медаль по быстрым шахматам среди девушек до 15 лет и «бронзу» среди девушек до 21 года завоевала Яна Ж. Бронзовым призёром первой лиги до 17 лет стала Мария Х. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Бурятские шахматисты завоевали 7 медалей первенства России
Общество, Фото:
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