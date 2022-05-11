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В Улан-Удэ стартует фестиваль «UU.SOUND-2022»

В Улан-Удэ стартует фестиваль «UU.SOUND-2022»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Первый концерт состоится уже завтра, 12 мая

12 мая в Улан-Удэ откроется фестиваль современной музыки «UU.SOUND-2022». На сцене КТЦ «Феникс» выступят улан-удэнская группа «Сезон Dождей» и московские гости IDST (12+).

С 13 по 14 мая в рамках фестиваля пройдёт музыкальный образовательный форум «Colisium Baikal» (16+). В течение 2 дней 15 экспертов проведут 8 лекций, а также обсудят развитие современной музыки в России. Мероприятия форума пройдут в центре современного искусства «Залуу».

13 мая на сцене шоу-кейса (12+) выступят: Виктор Вершинин и «Лэйкерс», Fisheva, Earon Fox, makosha, «Веретено», Lazyb0nes, Hazzy Night, Junky, jihannaxz, Middle, Nara Baby, «Местный бездарь», Augeshuul SAV и ИГРО. 14 мая состоится выступление участников шоу-кейса (12): SAITO, Zhagi Di, deaf, Гэсэр Холхоев и группа SomNium, One Last day, «своими домыслами», «Сезон Dождей», George&Georgia, idst, LUTAAR. 14 мая, кроме участников шоу-кейса, на сцене выступит специальный гость - анонимный питерский музыкант Парнишка. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
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