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Выставка племенных овец ДФО и СФО впервые пройдёт в центре Читы

Выставка племенных овец ДФО и СФО впервые пройдёт в центре Читы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последние два года она проводилась в Улан-Удэ

Традиционная Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз состоится в Чите со 2 по 5 июня. Впервые это мероприятие пройдёт в центральной части города.

- 18-я по счёту межрегиональная выставка, демонстрирующая достижения овцеводов из регионов Сибири и Дальнего Востока, будет проведена на территории комплекса «Мегаполис Спорт». Решение о проведении данного мероприятия в центральной части Читы связано с тем, что выставка должна быть в шаговой доступности для жителей города. Это не только повысит её зрелищность, но и позволит большему числу забайкальцев узнать о работе овцеводческой отрасли, - рассказал министр сельского хозяйства Забайкалья Денис Бочкарёв.

Он пояснил, что выставка согласована с надзорными органами и будет проведена с соблюдением всех ветеринарных и санитарных норм.

По предварительным данным, участие в Сибирско-Дальневосточной выставке примут три хозяйства из Бурятии, пять – из Тувы и одиннадцать – из Забайкалья. Всего будет представлено свыше 150 племенных животных.

- Победителей определит экспертная комиссия, которая оценит племенные качества животных. Будут определены лучшие хозяйства, чемпионы пород среди баранов-производителей, ремонтных баранов, овцематок и ярок. Главные призы – два автомобиля «Нива» учредили министерство сельского хозяйства России и губернатор Забайкалья, - уточнил Денис Бочкарев.

Также в ходе выставки состоится научно-практическая конференция, посвящённая производственному и экономическому потенциалу овцеводства и козоводства в современных условиях, традициям и инновациям ведения овцеводства в регионах Сибири и Дальнего Востока. Участниками форума станут ведущие учёные страны, представители министерства сельского хозяйства РФ и национального союза овцеводов.

- Последние два года Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз проводилась в Улан-Удэ. В прошлом году министерство сельского хозяйства России приняло решение о проведении 18-го по счёту традиционного мероприятия в Чите, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

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