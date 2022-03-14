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Читинскую таможню возглавил генерал-майор

Читинскую таможню возглавил генерал-майор
Общество,  Фото:пресс-служба Читинской таможни
Владимир Игнатьев служит в таможенных органах с 1992 года

Начальником Читинской таможни назначен генерал-майор таможенной службы Владимир Игнатьев. Он заступил на должность 14 марта, приказом федеральной таможенной службы России, сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Игнатьев родился 5 января 1964 года в Агинском районе Читинской области.

Службу в таможенных органах начал в 1992 году в должности инспектора Тындинского таможенного поста Благовещенской таможни.

В 1997 году был назначен начальником таможенного поста «Ольга» Находкинской таможни, в 1999 году - начальником Амурской таможни.

С 2007 года Владимир Игнатьев возглавлял Сахалинскую таможню, в 2013 году - Хабаровскую.

Владимир Игнатьев имеет два высших образования. В 1996 году окончил Российскую таможенную академию по специальности «таможенное дело».

За годы службы в таможенных органах неоднократно поощрялся за трудовые заслуги. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орден Почета, нагрудный знак «Отличник таможенной службы», медаль «За усердие» и другие награды.

Женат, двое детей.
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