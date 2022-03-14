Читинскую таможню возглавил генерал-майор

Общество, Фото: пресс-служба Читинской таможни

Владимир Игнатьев служит в таможенных органах с 1992 года



Начальником Читинской таможни назначен генерал-майор таможенной службы Владимир Игнатьев. Он заступил на должность 14 марта, приказом федеральной таможенной службы России, сообщает пресс-служба ведомства.



Владимир Игнатьев родился 5 января 1964 года в Агинском районе Читинской области.



Службу в таможенных органах начал в 1992 году в должности инспектора Тындинского таможенного поста Благовещенской таможни.



В 1997 году был назначен начальником таможенного поста «Ольга» Находкинской таможни, в 1999 году - начальником Амурской таможни.



С 2007 года Владимир Игнатьев возглавлял Сахалинскую таможню, в 2013 году - Хабаровскую.



Владимир Игнатьев имеет два высших образования. В 1996 году окончил Российскую таможенную академию по специальности «таможенное дело».



За годы службы в таможенных органах неоднократно поощрялся за трудовые заслуги. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орден Почета, нагрудный знак «Отличник таможенной службы», медаль «За усердие» и другие награды.



Женат, двое детей.

