Сотрудники УФСИН смогут участвовать в грантовых конкурсах
В Бурятии сотрудники правоприменительных органов республики представят идеи и проекты по реализации добровольческой деятельности среди осуждённых. 14 февраля прошла рабочая встреча представителей УФСИН России по РБ и министерства спорта и молодёжной политики республики.
Участники поделились особенностями участия осуждённых в добровольческой деятельности и о возможностях участия сотрудников в грантовых конкурсах. Также они обсудили различные направления развития добровольчества среди осуждённых, сложности и ограничения в организации подобных волонтёрских мероприятий, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
- Встреча получилась продуктивной. Основные моменты мы прояснили и теперь ждём самых активных с новыми проектами, которые смогут принять участие в грантовом конкурсе министерства, - рассказала начальник отдела поддержки молодёжных инициатив Мария Иванова.
Напомним, что ранее начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев и министр спорта и молодёжной политики республики Иван Козырев подписали соглашение о сотрудничестве.
В Бурятии будут развивать добровольчество среди осуждённых
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