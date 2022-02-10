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УФСИН и минспорта Бурятии договорились сотрудничать

УФСИН и минспорта Бурятии договорились сотрудничать
Власть,  Фото:УФСИН по Бурятии
Стороны и подписали соответствующие документы

Начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев и министр спорта и молодёжной политики республики Иван Козырев подписали соглашение о сотрудничестве.

- Стороны договорились о сотрудничестве по реализации комплексных мероприятий, направленных на повышение роли физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников уголовно-исполнительной системы республики и осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также несовершеннолетних, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.

Соглашение определяет проведения совместных мероприятий в учреждениях УФСИН: конференции, семинары, круглые столы, занятия по физической подготовке, спортивные мероприятия.
УФСИН минспорта

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