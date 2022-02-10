УФСИН и минспорта Бурятии договорились сотрудничать

Власть, Фото: УФСИН по Бурятии

Стороны и подписали соответствующие документы



Начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев и министр спорта и молодёжной политики республики Иван Козырев подписали соглашение о сотрудничестве.



- Стороны договорились о сотрудничестве по реализации комплексных мероприятий, направленных на повышение роли физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни среди сотрудников уголовно-исполнительной системы республики и осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, а также несовершеннолетних, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, - сообщили в пресс-службе республиканского УФСИН.



Соглашение определяет проведения совместных мероприятий в учреждениях УФСИН: конференции, семинары, круглые столы, занятия по физической подготовке, спортивные мероприятия.

