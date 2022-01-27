Регион присоединился к программе «Вернадский»
Меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Иркутская область» принят 26 января. Подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и ректор Московского государственного университета имени М. Ломоносова Виктор Садовничий. Церемония прошла в формате видеоконференции.
Цель программы «Вернадский» – объединение возможностей ведущих университетов, академических институтов, научных организаций, высокотехнологичных компаний для социально-экономического и инновационного развития регионов, эффективного использования передовых достижений образования, науки и технологий.
- В Иркутской области работают 23 вуза. Создание научно-образовательного консорциума «Вернадский – Иркутская область» позволит им развивать фундаментальные и прикладные научные исследования, ориентированные на научно-технологическое и социально-экономическое развитие региона, создавать и реализовывать совместные образовательные программы, развивать механизмы поиска, поддержки и сопровождения талантливой молодёжи, совершенствовать целевую подготовку кадров с учётом приоритетных направлений научно-технологического развития региона, промышленности и бизнеса, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Аналогичный меморандум о создании консорциума «Вернадский» 26 января подписал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Ранее документ приняли 22 региона страны.
Иркутская область и МГУ подписали меморандум о сотрудничестве
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