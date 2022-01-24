 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 января

23 января

Популярное

В Бурятии собирают литературу для соцучреждений

В Бурятии собирают литературу для соцучреждений
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Собранные книги начали поступать в соцучреждения республики

В Бурятии продолжается марафон по сбору художественной, мемуарной, научной и справочной литературы для пополнения библиотек учреждений социального обслуживания для детей, граждан пожилого возраста и инвалидов. Он стартовал 10 января и продлится до 1 мая.

В минувшую пятницу, 21 января, Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система пополнили книжный фонд районного дома-интерната для престарелых и инвалидов более чем на 100 экземпляров книг.

- Интернет для большинства граждан, проживающих в доме-интернате, что-то далёкое и сложное, а вот книга совсем другое дело. Выражаем благодарность всем неравнодушным людям за участие! - рассказала директор учреждения Анна Гнеушева. - Все получатели социальных услуг, которые обслуживаются в стационарных учреждениях, являются активными читателями книг в библиотеках, а библиотерапия является самым эффективным методом реабилитации.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в рамках марафона принимаются новые и старые издания, причём бывшие в обращении – только в надлежащем состоянии.

Литературу необходимо приносить по следующим адресам:
- г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10 (министерство социальной защиты населения Бурятии);
- г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 183г (республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс»);
- г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 14 (управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ);
- районные подразделения центра социальной поддержки населения по месту жительства.

Возрастное ограничение 0+
литература Бурятия книги акция марафон благотворительная акция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу
Общество, 24.01.2022
В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов
В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо
В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо
Общество, 24.01.2022
На работы выделят 3,5 миллиона рублей
В Бурятии собирают литературу для соцучреждений
В Бурятии собирают литературу для соцучреждений
Общество, 24.01.2022
Собранные книги начали поступать в соцучреждения республики
В Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы
В Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы
Общество, 24.01.2022
В экспозиции будет представлено более 60 графических работ, макеты книг и офортные доски
В дацанах России пройдут большие молебны
В дацанах России пройдут большие молебны
Общество, 24.01.2022
Они посвящены Сагаалгану и подготовке к переходу в следующий год
В Ангарске 8 пар заключили брак на льду
В Ангарске 8 пар заключили брак на льду
Общество, 24.01.2022
Мероприятие состоялось 22 января
Татьян приглашают на каток в Улан-Удэ
Татьян приглашают на каток в Улан-Удэ
Общество, 24.01.2022
25 января отмечается день святой Татьяны
В Иркутской области ушёл из жизни выдающийся учёный
В Иркутской области ушёл из жизни выдающийся учёный
Общество, 24.01.2022
Прощание с Рюриком Саляевым состоится 26 января
Возобновляются полёты из Красноярска на север Бурятии
Возобновляются полёты из Красноярска на север Бурятии
Общество, 24.01.2022
С 28 января возобновляется рейс Нижнеангарск –Красноярск, с 23 февраля – Таксимо – Красноярск
На главной площади Улан-Удэ устроили прыжки на батутах
На главной площади Улан-Удэ устроили прыжки на батутах
Общество, 24.01.2022
Необычный флешмоб провели под новогодней ёлкой
В Бурятии усилили контроль за соблюдением масочного режима
В Бурятии усилили контроль за соблюдением масочного режима
Общество, 24.01.2022
В республике взлетела заболеваемость коронавирусом
Роспотребнадзор о ковиде в Бурятии: «Находимся далеко не на пике»
Роспотребнадзор о ковиде в Бурятии: «Находимся далеко не на пике»
Общество, 24.01.2022
Рост заболеваемости COVID-19 пока идёт вторую неделю
Ориентировщики Бурятии стали третьим на первенстве ДФО
Ориентировщики Бурятии стали третьим на первенстве ДФО
Общество, 24.01.2022
Сборная республики заняла призовые командные места в группах МЖ – 17 и МЖ – 14

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^