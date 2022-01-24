Собранные книги начали поступать в соцучреждения республики
В Бурятии продолжается марафон по сбору художественной, мемуарной, научной и справочной литературы для пополнения библиотек учреждений социального обслуживания для детей, граждан пожилого возраста и инвалидов. Он стартовал 10 января и продлится до 1 мая.
В минувшую пятницу, 21 января, Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система пополнили книжный фонд районного дома-интерната для престарелых и инвалидов более чем на 100 экземпляров книг.
- Интернет для большинства граждан, проживающих в доме-интернате, что-то далёкое и сложное, а вот книга совсем другое дело. Выражаем благодарность всем неравнодушным людям за участие! - рассказала директор учреждения Анна Гнеушева. - Все получатели социальных услуг, которые обслуживаются в стационарных учреждениях, являются активными читателями книг в библиотеках, а библиотерапия является самым эффективным методом реабилитации.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в рамках марафона принимаются новые и старые издания, причём бывшие в обращении – только в надлежащем состоянии.
Литературу необходимо приносить по следующим адресам:
- г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10 (министерство социальной защиты населения Бурятии);
- г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 183г (республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс»);
- г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 14 (управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ);
- районные подразделения центра социальной поддержки населения по месту жительства.
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В Бурятии собирают литературу для соцучреждений
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