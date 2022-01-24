Улан-удэнцев рассмешило видео про «настоящее сердце бурята»

Бууза «бьётся» как настоящее сердце
«Учёные из Великобритании выяснили, как выглядит настоящее сердце бурята», - такое шуточное описание к видео с буузой придумали в паблике online_buryatia.
На ролике видно, что тесто буузы поднимается и опускается, словно это одна большая мышца, совсем как сердце. Вероятно, авторы видео просто задували в блюдо воздух. Для большей схожести буузы с настоящим сердцем на видео наложили звуки сердцебиения.
Подписчики паблика такой креатив оценили, но не все. Большинство комментаторов посмеялись, но некоторым людям это видео испортило аппетит. А кто-то не «заценил» подпись, приняв шутку за чистую монету.
«Не смешите, какие учёные? Они даже не знают, что это. Да на Камчатке даже не знают, что такое буузы», - написал подписчик, не понявший шутки про «британских учёных».
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