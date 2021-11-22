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В Бурятии «донорский светофор» горит красным

В Бурятии «донорский светофор» горит красным
Общество, 
Особенно остро сложилась ситуация с первой и второй положительными группами крови

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров сдать кровь. Срочно нужны доноры первой и второй положительной групп крови.

- Убедительно просим вас откликнуться и прийти на помощь, так как сложилась нехватка донорской крови этих групп, - это объявление написали на странице donor_03 в Instagram.

На сайте организации опубликован «донорский светофор». Он горит «красным», это означает, что запас всех групп крови и резус-факторов достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь.

Донором может стать практически любой здоровый человек, не имеющий противопоказаний к донорству от 18 лет с весом более 50 кг. При себе необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.

Желающим выполнить донацию необходимо избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.
Донорство крови

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