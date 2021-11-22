В Бурятии «донорский светофор» горит красным

Особенно остро сложилась ситуация с первой и второй положительными группами крови



Республиканская станция переливания крови приглашает доноров сдать кровь. Срочно нужны доноры первой и второй положительной групп крови.



- Убедительно просим вас откликнуться и прийти на помощь, так как сложилась нехватка донорской крови этих групп, - это объявление написали на странице donor_03 в Instagram.



На сайте организации опубликован «донорский светофор». Он горит «красным», это означает, что запас всех групп крови и резус-факторов достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь.



Донором может стать практически любой здоровый человек, не имеющий противопоказаний к донорству от 18 лет с весом более 50 кг. При себе необходимо при себе иметь паспорт, СНИЛС и результат флюорографии.



Желающим выполнить донацию необходимо избегать накануне и утром перед дачей крови жирной, мясной и молочной пищи.

