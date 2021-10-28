Владельца магазина оштрафовали на пять тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в продуктовом магазине села Петропавловка Джидинского района Бурятии в мае предприниматель привлёк к трудовой деятельности местную жительницу в качестве продавца. Однако трудовой договор с ней не заключался. Как следствие, из заработной платы не производилось отчисление налогов и страховых взносов.
Владельцу магазина внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого с работником заключён трудовой договор.
Кроме того, индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора», ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии продавец работала без трудового договора
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