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В Этнографическом музее в Улан-Удэ преобразились семейские ворота

В Этнографическом музее в Улан-Удэ преобразились семейские ворота
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Работа велась под палящим солнцем

Этим летом в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ отреставрировали уникальный экспонат – семейские ворота 1906 года. О ходе работ рассказал декоратор Екатерина.

- Работа длилась месяц, под палящим солнцем, снималась краска до исторического слоя, реставрировались детали, грунтовали и перекрашивали. Спасибо Этнографическому музей за предоставленную возможность, прикоснуться к истории, - написала Екатерина на своей странице в Instagram.

Также она поблагодарила других реставратор за работу: «Спасибо всем, кто принял участие и помог в этой непростой работе. Яна и Лера, вы огромные молодцы!!!».

К посту она приложила фотографии «до» и «после». На кадрах видно, как время обесцветило яркие резные ворота. После реставрации историческая постройка заиграла новыми красками.


В комментариях пользователи Сети благодарят её за проделанную работу: «Вот это да, такой труд! И это так талантливо и красиво!», «Круто», «Здорово! Молодцы!», «О, Катя, сделала? Умничка!!!»
этнографический музей реставрация

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