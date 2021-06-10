В Иркутской области могут ввести ограничения из-за коронавируса

В регионе наметилась тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации



В Иркутской области могут ввести дополнительные ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Этот вопрос обсудили 9 июня на заседании оперштаба под руководством губернатора региона Игоря Кобзева. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании СПЭК.



Согласно данным Роспотребнадзора и учреждений здравоохранения, в Иркутской области в последние недели наблюдается тенденция к ухудшению эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Количество положительных тестов на COVID в конце мая – начале июня увеличилось более чем на 15 процентов. Почти в два раза чаще болезнь протекает с проявлениями пневмонии.



- Очень сложная ситуация по коронавирусу у наших соседей: Республика Бурятия и Забайкальский край сейчас – в лидерах по количеству заражений. Бурятия уже ввела значительные ограничительные меры. Иркутская область, к сожалению, также шагнула назад. Наличие свободного коечного фонда для лечения больных СOVID-2019 по области составляет 20,7%. Нагрузка на коечный фонд в Иркутске за последние дни резко возросла, и он значительно ниже общеобластного – всего 6,6%. Таким образом, мы должны быть готовы к ухудшению ситуации и увеличению количества заболевших, - сказал Игорь Кобзев.



Как доложил министр здравоохранения региона Яков Сандаков, с 7 июня коечный фонд был увеличен на 227 коек – до 1844 коек.



- Минздравом разработана схема для увеличения коечного фонда для лечения больных с COVID-19. При необходимости будем оперативно будем разворачивать дополнительные свободные койки, - заявил министр.



Губернатор региона Игорь Кобзев подчеркнул, особое внимание будет уделено соблюдению ограничительных мер, действующих в регионе.



- Действительно люди расслабились. В транспорте и в магазинах маски практически не носят. Во многих муниципалитетах такая обстановка, что можно подумать, что мы уже полностью победили COVID. Уважаемые мэры, призываю вас не расслабляться! Необходимо возобновить информирование населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Вновь и вновь проводите разъяснительную работу среди населения ваших территорий! Кроме того, нельзя забывать о вакцинации. Нам необходимо усилить работу в данном направлении, - подчеркнул глава региона.



По состоянию на 8 июня первым компонентом вакцинированы 288747 человек, что составляет 26,8% от плана вакцинации, в том числе лица старше 60 лет – 110136 человек, что составляет 38% от всех вакцинированных и 36,3% от плана вакцинации. Полный курс вакцинации получили 221761 человек, что составляет 20,6% от плана вакцинации, в том числе лица старше 60 лет – 88722 человека. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

