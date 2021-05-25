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В Забайкалье издадут труды Цыбена Жамцарано

В Забайкалье издадут труды Цыбена Жамцарано
Общество,  Фото:Агинская краевая библиотека им. Ц.Жамцарано
Книгу представят к открытию всебурятского фестиваля «Алтаргана»

Сборник научных трудов бурятского, монгольского и советского учёного Цыбена Жамцарано будет издан в Забайкалье. Об этом рассказали в Агинской краевой библиотеке во время научных чтений, приуроченных к 140-летию известного деятеля. Более 100 специалистов приняли участие в мероприятии по средствам видеоконференцсвязи и в очном формате.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, итогом беседы стало решение о расширении научной и исследовательской работы по выдающимся деятелям бурятской науки и культуры. Кроме того, специалисты учреждения рассказали о работе над новым сборником, посвящённым трудам Цыбена Жамцарано.

- Работа над изданием идёт полным ходом. Специалисты нашей библиотеки готовят и подбирают уникальный материал. В сборник войдут рукописи и избранные научные труды выдающегося учёного. Книгу планируем презентовать к открытию международного бурятского фестиваля «Алтаргана», который пройдёт в июле в посёлке Агинское, - рассказала директор Агинской краевой библиотеки имени Ц. Жамцарано Дарима Дарижапова.

Справка

Цыбен Жамцарано - бурятский, монгольский и советский учёный, общественно-политический деятель, один из создателей национальной государственности монгол и бурят. Член-корреспондент Академии наук СССР, доктор филологических наук.
Забайкальский край Агинский Бурятский округ Бурятия наука история Алтаргана книги
 
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