Мэдэгму Доржиеву позвали на празднование Сагаалгана в Забайкальском крае
Звезда бурятской эстрады Мэдэгма Доржиева впервые выступила на главной площади Читы. Певица стала участницей концерта, посвящённого Сагаалгану – Нового года по лунному календарю.
В главном концерте в честь Сагаалгана в Забайкальском крае, помимо Мэдэгмы Доржиевой, участвовали местный театр «Забайкальские узоры», национальный театр песни и танца «Амар сайн» из Агинского, представители центра культуры народного творчества Забайкальского края и др.
- Шикарное театрализовано-концертное действо развернулось на 4 часа! Ярмарка-продажа ремесленников. Большой экран! Праздник удался! – написала на своей странице Мэдэгма Доржиева.
Она выступила в стильном наряде от модельера Евгении Мердыгеевой. По словам певицы, она «влюбилась в костюм».
Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале жительница Бурятии Валерия Антонова исполнила кавер-версию хита Мэдэгмы Доржиевой «Басаганай дуун».
В начале января певица победила в шахматном турнире и выиграла экскурсию на вертолёте над Тункинским нацпарком.
Мэдэгма Доржиева впервые спела на главной площади Читы
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