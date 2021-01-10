 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 января

09 января

08 января

Популярное

В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева

В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева
Общество,  Фото:instagram.com
Экскурсия разыгрывалась в рамках вчерашнего турнира в Улан-Удэ

Экскурсию на вертолёте над Тункинским нацпарком выиграла певица Мэдэгма Доржиева. Об этом она сообщила в сторис в Instagram.

Полёт на вертолёте разыгрывался в рамках вчерашнего турнира в Улан-Удэ: ранее сообщалось, что журналисты и блогеры смогут принять участие в игре вслепую против известных шахматистов.

И против международного гроссмейстера Жамсарана Цыдыпова играли Вячеслав Ирильдеев, бывший первый замминистра экономики Бурятии, артистка Мэдэгма Доржиева, а также Алдар Доржиев, директор Тункинского нацпарка. Партия с певицей закончилась ничьей, и она выиграла экскурсию на вертолёте. 


- Международный гроссмейстер мне откровенно поддался, как истинный джентльмен, - отметила вокалистка в соцсети.

Что касается самого турнира, то накануне прошёл товарищеский матч «Байкал-Сайма» по шахматам между детскими сборными командами Улан-Удэ и города Хельсинки. В состав команд вошли 10 человек: семь мальчиков и три девочки. Капитан команды Бурятии Эрдэм Хубукшанов – победитель первенств России и мира. Матч состоялся на площадке Бурятского государственного университета, в «Точке Кипения-БГУ», при участии Агентства стратегических инициатив по Бурятии.

Проводилась трансляция на ютуб-канале.

Турнир организован федерацией шахмат Бурятии и Тункинским национальным парком. Мероприятие приурочено к году Байкала в 2021 году и Дню национальных парков и заповедников. Слоган соревнований – «Думай на шаг вперёд - сохраняй природу».



экскурсия шахматы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева
В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева
Общество, 10.01.2021
Экскурсия разыгрывалась в рамках вчерашнего турнира в Улан-Удэ
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
В Улан-Удэ днём до -16 градусов
Общество, 10.01.2021
По республике -13, -18, местами -20, -25 градусов
В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн
В Бурятии советуют зарегистрировать турпоход онлайн
Общество, 09.01.2021
Сейчас на турмаршрутах зарегистрированы 3 группы
Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году
Топ запомнившихся видеоработ в 2020 году
Общество, 09.01.2021
Несмотря на коронавирусный год, в Бурятии было снято довольно много музыкальных роликов и шуточных видео. Вспомним основные запомнившиеся работы
В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка
В Бурятии полицейские исполнили желание ребёнка
Общество, 09.01.2021
Мальчик получил в подарок радиоуправляемый автомобиль
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Фотоархив: Улан-Удэ в 2012 году. Часть 4. Сентябрь–декабрь
Общество, 09.01.2021
В заключительной части фотолетописи 2012 года — эстафета на призы газеты «Правда Бурятии», гуннский новый год в Этнографическом музее и т.д.
Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Общество, 09.01.2021
За сутки скончались 3 больных COVID-19
В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены
В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены
Общество, 09.01.2021
Хувараки начали сдавать экзамены с 4 января
Сергей Зверев решил выдвигаться на выборы в Госдуму от Бурятии
Сергей Зверев решил выдвигаться на выборы в Госдуму от Бурятии
Общество, 09.01.2021
«Народная поддержка есть, народная любовь есть», - отметил известный шоумен и стилист

Бурятский митрополит передал 60 пар пинеток в дом ребёнка «Аистенок»
Бурятский митрополит передал 60 пар пинеток в дом ребёнка «Аистенок»
Общество, 09.01.2021
В Улан-Удэ завершилась благотворительная акция
«Проводим время с пользой»: Бурятский параспортсмен потренировался в поезде
«Проводим время с пользой»: Бурятский параспортсмен потренировался в поезде
Общество, 09.01.2021
Проводник и пассажиры отнеслись с пониманием к тренировке  
В Бурятии на Гусином озере образовалась трещина
В Бурятии на Гусином озере образовалась трещина
Общество, 09.01.2021
Протяжённость трещины - около пяти километров
Местами по Бурятии небольшой снег
Местами по Бурятии небольшой снег
Общество, 09.01.2021
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
В Бурятии представят моноспектакль и фильм о Доржи Банзарове
В Бурятии представят моноспектакль и фильм о Доржи Банзарове
Общество, 08.01.2021
Пьесу о Доржи Банзарове  написал актёр театра Чимит Дондоков

В Бурятии сняли на видео красоты Баргузинской долины
В Бурятии сняли на видео красоты Баргузинской долины
Общество, 08.01.2021
Съёмки ролика проходили осенью. ВИДЕО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^