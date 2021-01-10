В Бурятии экскурсию на вертолёте выиграла Мэдэгма Доржиева





Экскурсию на вертолёте над Тункинским нацпарком выиграла певица Мэдэгма Доржиева. Об этом она сообщила в сторис в Instagram.Полёт на вертолёте разыгрывался в рамках вчерашнего турнира в Улан-Удэ: ранее сообщалось, что журналисты и блогеры смогут принять участие в игре вслепую против известных шахматистов.И против международного гроссмейстера Жамсарана Цыдыпова играли Вячеслав Ирильдеев, бывший первый замминистра экономики Бурятии, артистка Мэдэгма Доржиева, а также Алдар Доржиев, директор Тункинского нацпарка. Партия с певицей закончилась ничьей, и она выиграла экскурсию на вертолёте.- Международный гроссмейстер мне откровенно поддался, как истинный джентльмен, - отметила вокалистка в соцсети.Что касается самого турнира, то накануне прошёл товарищеский матч «Байкал-Сайма» по шахматам между детскими сборными командами Улан-Удэ и города Хельсинки. В состав команд вошли 10 человек: семь мальчиков и три девочки. Капитан команды Бурятии Эрдэм Хубукшанов – победитель первенств России и мира. Матч состоялся на площадке Бурятского государственного университета, в «Точке Кипения-БГУ», при участии Агентства стратегических инициатив по Бурятии.Проводилась трансляция на ютуб-канале.Турнир организован федерацией шахмат Бурятии и Тункинским национальным парком. Мероприятие приурочено к году Байкала в 2021 году и Дню национальных парков и заповедников. Слоган соревнований – «Думай на шаг вперёд - сохраняй природу».