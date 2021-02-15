В Бурятии исполнили кавер-версию хита Мэдэгмы Доржиевой «Басаганай дуун». Композицию на бурятском языке спела жительница республики Валерия Антонова.- В первую очередь хочу выразить огромную благодарность Мэдэгме Доржиевой за возможность исполнения данной композиции. Спасибо Вам! А теперь расскажу немного о песне. Получился музыкальный эксперимент, так как музыка не моя, а проекта «Анаграмма». В песне изменила гармонию и мелодию, каким-то неведомым образом у меня в голове соединились эти 2 композиции... Произошло это настолько естественно и органично, что я лишний раз убедилась - «границ для творчества нет», - отмечает Валерия в социальной сети.Также она добавляет, что захотелось не только записать эту версию на студии, но и снять видео на песню.- Нарана откликнулась на мою просьбу сняться в видео, талантливая девочка из Эрхирика. Моя огромная благодарность всем, кто был причастен и поддержал меня в этом творческом порыве. Приятного просмотра, - продолжает жительница Бурятии.Музыкальный ролик снимался в дацане на Лысой горе.