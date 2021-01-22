Игорь Кобелев стал призёром соревнований в Иркутске
Чемпионат и первенства Сибирского Федерального округа по лёгкой атлетике прошли в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» с 16 по 17 января в восьмой раз в городе Иркутске.
- Спортсмен спортивной школы Олимпийского резерва №2 города Читы Игорь Кобелев стал серебряным призёром соревнований в финале в беге на 200 метров среди молодёжи до 22 лет. Также Игорь поставил новый для Забайкальского края рекорд 21,85 секунды. Стоит отметить, что результат победителя 21,84 секунды, - рассказали в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края.
Также они пояснили, что по результатам соревнований Игорь Кобелев включён в состав команды молодёжной сборной России по лёгкой атлетике. Игорь тренируется у Натальи Каверзиной, а также выступает в двойном зачёте за Забайкальский край и Иркутскую область. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский бегун вошёл в молодёжную сборную России
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