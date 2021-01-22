Бурятская лыжница находится на самоизоляции в гостинице
Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова, член сборной России, заболела коронавирусом. Алиса заразилась перед этапом Кубка мира, который пройдёт в финском Лахти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23-24 января. В программе соревнований — скиатлон и эстафета.
- Она сейчас в Лахти, находится в своём гостиничном номере на самоизоляции. Со здоровьем у неё всё хорошо, - цитирует ТАСС Вяльбе.
В беседе с РИА Новости Елена Вяльбе также уточнила, что Алиса летела одна, поэтому никто из команды «больше никто не пострадал».
На данный момент Алиса Жамбалова занимает 17-е место в общем зачёте Кубка мира. Из-за пропуска следующего этапа Алиса не наберёт очков и неминуемо должна опуститься в общем зачёте.
Как сообщал «Байкал-Daily», этот сезон у Алисы Жамбаловой проходит на хорошем уровне. Она стабильный член сборной и выступает практически на всех гонках в мировой элите лыжного спорта. В начале января на престижной многодневке «Тур де Ски» Алиса заняла 12-е место в общем зачёте. При этом Алиса четыре раза по ходу «Тур де Ски» попадала в топ-10 в гонках.
Издание «Спорт Экспресс» по итогам «Тура» пришло к выводу, что «в сборной России появилась ещё одна крутая лыжница экстра-класса». Сама Алиса рассказала, что дома – в родном Саган-Нуре – бывает только раз в год, а сейчас планирует попадать в российскую эстафетную четвёрку, в том числе на крупнейших стартах, вроде чемпионатов мира.
Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом
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