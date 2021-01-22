 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 января

21 января

Популярное

Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом

Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом
Общество, 
Бурятская лыжница находится на самоизоляции в гостинице

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова, член сборной России, заболела коронавирусом. Алиса заразилась перед этапом Кубка мира, который пройдёт в финском Лахти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23-24 января. В программе соревнований — скиатлон и эстафета.

- Она сейчас в Лахти, находится в своём гостиничном номере на самоизоляции. Со здоровьем у неё всё хорошо, - цитирует ТАСС Вяльбе.

В беседе с РИА Новости Елена Вяльбе также уточнила, что Алиса летела одна, поэтому никто из команды «больше никто не пострадал».

На данный момент Алиса Жамбалова занимает 17-е место в общем зачёте Кубка мира. Из-за пропуска следующего этапа Алиса не наберёт очков и неминуемо должна опуститься в общем зачёте.

Как сообщал «Байкал-Daily», этот сезон у Алисы Жамбаловой проходит на хорошем уровне. Она стабильный член сборной и выступает практически на всех гонках в мировой элите лыжного спорта. В начале января на престижной многодневке «Тур де Ски» Алиса заняла 12-е место в общем зачёте. При этом Алиса четыре раза по ходу «Тур де Ски» попадала в топ-10 в гонках.

Издание «Спорт Экспресс» по итогам «Тура» пришло к выводу, что «в сборной России появилась ещё одна крутая лыжница экстра-класса». Сама Алиса рассказала, что дома – в родном Саган-Нуре – бывает только раз в год, а сейчас планирует попадать в российскую эстафетную четвёрку, в том числе на крупнейших стартах, вроде чемпионатов мира.
Алиса Жамбалова коронавирус спорт лыжные гонки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом
Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом
Общество, 22.01.2021
Бурятская лыжница находится на самоизоляции в гостинице
Жителей Бурятии призвали не ходить в гости на Сагаалган
Жителей Бурятии призвали не ходить в гости на Сагаалган
Общество, 22.01.2021
В Бурятии бросили силы на то, чтобы не допустить роста коронавируса в Сагаалган
Пельмени в горшочках учились готовить осуждённые в Улан-Удэ
Пельмени в горшочках учились готовить осуждённые в Улан-Удэ
Общество, 22.01.2021
В колонии продолжаются кулинарные мастер-классы
В Улан-Удэ водителя за смерть двух пешеходов отправили в колонию
В Улан-Удэ водителя за смерть двух пешеходов отправили в колонию
Общество, 22.01.2021
Смертельная авария случилась на остановке «Республиканская больница»
Братья, избившие до смерти улан-удэнца, пытались обжаловать приговор
Братья, избившие до смерти улан-удэнца, пытались обжаловать приговор
Общество, 22.01.2021
Избитый молодой человек скончался после трёх месяцев комы
В окрестностях Улан-Удэ пройдут лыжные соревнования
В окрестностях Улан-Удэ пройдут лыжные соревнования
Общество, 22.01.2021
«Лыжню России» проведут на Верхней Берёзовке в конце февраля
Пауэрлифтеры соберутся в Иркутске на мастерский турнир
Пауэрлифтеры соберутся в Иркутске на мастерский турнир
Общество, 22.01.2021
Заявки от спортсменов принимаются по 13 апреля
По северу Бурятии днём до -27
По северу Бурятии днём до -27
Общество, 22.01.2021
В республике преимущественно без осадков
В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
В Улан-Удэ открылась выставка самоваров
Общество, 21.01.2021
В экспозиции представлены самовары разных эпох
В Забайкалье стартовал праздничный флешмоб «Блюда бурят»
В Забайкалье стартовал праздничный флешмоб «Блюда бурят»
Общество, 21.01.2021
Также в честь Сагаалгана проводится «Марафон благопожеланий»
По льду Байкала пробегут марафон
По льду Байкала пробегут марафон
Общество, 21.01.2021
Забег соединит Бурятию и Иркутскую область
В Бурятии крылатые ракеты уничтожили объекты «противника»
В Бурятии крылатые ракеты уничтожили объекты «противника»
Общество, 21.01.2021
Прошли учения расчётов ОТРК «Искандер» ВВО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^