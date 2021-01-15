 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 января

14 января

Популярное

Алиса Жамбалова: «Дома бываю раз в году»

Алиса Жамбалова: «Дома бываю раз в году»
Общество,  Фото:страница Алисы Жамбаловой
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова рассказала, как смогла пробиться в мировую элиту

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошедшей в начале года многодневке «Тур де Ски» бурятская лыжница Алиса Жамбалова показала хороший результат. Она заняла 12-е место в общем зачёте (стала четвёртой среди россиянок). При этом Алиса четыре раза по ходу «Тур де Ски» попадала в топ-10 в гонках.

Издание «Спорт Экспресс» по итогам «Тура» пришло к выводу, что «в сборной России появилась ещё одна крутая лыжница экстра-класса».

«У Жамбаловой интересная биография, она родом из откровенно не лыжного региона — Бурятии, из посёлка с населением всего около четырёх тысяч жителей. Вдумайтесь: крошечный посёлок против мощных Тюмени и Ханты-Мансийска, что поддерживают своих спортсменок. Как же Жамбалова сумела пробиться?!» - задаётся вопросом «Спорт Экспресс». Что стоит за её успехом, изданию рассказала сама Алиса.

Дома бываю всего месяц в году

Я из Бурятии, из небольшого посёлка Саган-Нур. Регион у нас совершенно не лыжный, особых успехов никогда не было. Максимум кто-то дорастал до уровня всероссийских соревнований, а потом уходил в учёбу. Я из спортивной семьи, мама — мой первый тренер, а папа — второй. Но если бы не поддержка посёлка, ничего бы у меня не вышло.

Мне помогали буквально во всем: с покупкой инвентаря, поездками на соревнования. Ни в чем я не чувствовала себя обделённой. И это сумасшедшая удача, словами не передать, как я благодарна. Без этой поддержки я бы не смогла конкурировать с лыжницами из Ханты-Мансийска, Тюмени, Удмуртии, других больших регионов...

Когда приезжаю домой, никому не отказываю: прийти на урок в школу, провести мастер-класс на лыжной базе, пообщаться с детишками. Это тяжело, так как дома я бываю всего месяц в году. Саган-Нур — очень далеко, ездить туда в сезон или даже в период подготовки между сборами нереально. Когда наконец в отпуске и попадаешь домой, конечно, хочется отдохнуть. Но получается, что мой отдых — это каждый день какие-то встречи. Но как ещё я могу сказать спасибо?

Сама взяла репетитора по английскому и выучила язык

Я тренируюсь у Маркуса Крамера уже третий год. До Пхенчхана я была в группе Данила Акимова, которую впоследствии расформировали. Нас раскидали по другим группам, и Елена Валерьевна (Вяльбе, президент федерации лыжных гонок России) решила, что меня лучше отдать Маркусу.

Честно, я знала, что будет тяжело. У меня всегда сложно идёт привыкание к новому тренеру, к новому режиму и методике. Так же было раньше и в юниорской сборной, и с Акимовым. Но с Маркусом первые годы было особенно непросто. Помимо всего прочего, встала проблема языкового барьера.

Я пришла в группу со школьным уровнем английского. То есть задание на тренировку я в целом понимала, но описать своё самочувствие или задать какой-то специфический вопрос не могла. Поэтому через интернет стала искать учителя. Это тоже было непросто: один не вписывался в мой график, у другого не подошла методика. Не хотелось механического заучивания. И только с третьей попытки я нашла «своего» репетитора: мне с ним легко работать, и сразу пошёл результат.

Сейчас языком я владею свободно. И работать с Маркусом стало гораздо легче: я понимаю, зачем нужна та или иная тренировка, на развитие каких качеств она направлена. Кто оплачивал услуги репетитора? Естественно, я сама. Это же мне нужно.

Медалям Пхенчхана радовались даже те, кто говорил, что не нужно ехать на Олимпиаду без флага

Для меня уже не впервые выступать в нейтральном статусе — я участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане. Знаю, что нейтральный флаг — это плохо. Хочется, чтобы после побед поднимался твой флаг и звучал гимн. Но хорошо, что можем участвовать в соревнованиях хотя бы так.

Перед Пхенчханом обстановка была гораздо более нервной, чем сейчас. Многие журналисты и общественные деятели говорили: зачем вы едете выступать без флага, лучше бы отказались! Это очень давило и вселяло внутренние сомнения. Думала: «Может, правда я делаю что-то не так?»

Но когда уже в Пхенчхане наши спортсмены стали подниматься на пьедестал, радовались абсолютно все. В том числе и те люди, кто говорил, что не нужно было ехать без флага. Поэтому сейчас перед чемпионатом мира никакого давления нет, для всех очевидно, что нужно ехать. И если получится взять медаль, все будут петь наш гимн у телевизора. Не важно, что на церемонии его не будет.

Для меня важно попасть в эстафету

Изначально на чемпионате мира я делала ставку на классическую разделку и на скиатлон. Но после «Тура» Маркус сказал настраиваться на следующие этапы Кубка мира, и если там все пройдет хорошо, то чуть ли не на всю программу. Кроме только спринтов, конечно.

Для меня будет важным попасть в эстафету. В Пхенчхане нас было пять человек, и я как раз осталась пятой, то есть единственной, кто не бежал. Но сейчас моё состояние совсем другое. Если всё сложится и прирост результатов продолжится, то я сильно помогу эстафете. Сделаю для этого всё.


спорт лыжные гонки Алиса Жамбалова
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области открыли пять ледовых переправ
В Иркутской области открыли пять ледовых переправ
Общество, 15.01.2021
Ледовые дороги появились на нескольких реках
Жители Бурятии скорбят по Борису Грачевскому
Жители Бурятии скорбят по Борису Грачевскому
Общество, 15.01.2021
Директор «Ералаша» скончался на 72-м году жизни  
В Бурятии запечатлели зимнюю радугу
В Бурятии запечатлели зимнюю радугу
Общество, 15.01.2021
Уникальное природное явление здесь замечают не впервые за эту зиму
Книге о Бичурском районе Бурятии выбрали название
Книге о Бичурском районе Бурятии выбрали название
Общество, 15.01.2021
Автор названия получит книгу в подарок
Улан-удэнцев просят не смотреть в глаза бродячим собакам
Улан-удэнцев просят не смотреть в глаза бродячим собакам
Общество, 15.01.2021
Уличных собак просят «не беспокоить»
Волонтёр из Бурятии выиграла грант в семь миллионов
Волонтёр из Бурятии выиграла грант в семь миллионов
Общество, 15.01.2021
«Мы сделали это. Я не верю», - поделилась активистка
Тренера из Бурятии позвали работать со сборной России
Тренера из Бурятии позвали работать со сборной России
Общество, 15.01.2021
Валентину Протасову включили в списки сборной России по пулевой стрельбе
В Иркутске спасли провалившихся в подполье собак
Общество, 15.01.2021
Собаки провалились в подполье в заброшенных кладовках
Коронавирус в Бурятии унёс жизни 632 больных
Коронавирус в Бурятии унёс жизни 632 больных
Общество, 15.01.2021
Заболеваемость пока держится на одном уровне
В Москву к искусанной собаками улан-удэнке прилетит мама
В Москву к искусанной собаками улан-удэнке прилетит мама
Общество, 15.01.2021
Пострадавшая от страшного нападения собак девушка очень ждёт встречи с родными
2 проекта из Бурятии в шорт-листе региональной премии «Серебряный Лучник»
2 проекта из Бурятии в шорт-листе региональной премии «Серебряный Лучник»
Общество, 15.01.2021
В шорт-лист X региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток по итогам голосования экспертов вошли 20 проектов из пяти регионов

Анатолий Михаханов раскрыл секрет, как покорял сердца японок
Анатолий Михаханов раскрыл секрет, как покорял сердца японок
Общество, 15.01.2021
Бывший сумоист исполнил известную бурятскую песню вместе с её автором
В Бурятии ветерана чеченской войны едва не обделили жильём
В Бурятии ветерана чеченской войны едва не обделили жильём
Общество, 15.01.2021
В квартирном вопросе разбиралась бурятский омбудсмен

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^