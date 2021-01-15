Алиса Жамбалова: «Дома бываю раз в году»

Бурятская лыжница Алиса Жамбалова рассказала, как смогла пробиться в мировую элиту
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошедшей в начале года многодневке «Тур де Ски» бурятская лыжница Алиса Жамбалова показала хороший результат. Она заняла 12-е место в общем зачёте (стала четвёртой среди россиянок). При этом Алиса четыре раза по ходу «Тур де Ски» попадала в топ-10 в гонках.
Издание «Спорт Экспресс» по итогам «Тура» пришло к выводу, что «в сборной России появилась ещё одна крутая лыжница экстра-класса».
«У Жамбаловой интересная биография, она родом из откровенно не лыжного региона — Бурятии, из посёлка с населением всего около четырёх тысяч жителей. Вдумайтесь: крошечный посёлок против мощных Тюмени и Ханты-Мансийска, что поддерживают своих спортсменок. Как же Жамбалова сумела пробиться?!» - задаётся вопросом «Спорт Экспресс». Что стоит за её успехом, изданию рассказала сама Алиса.
Дома бываю всего месяц в году
Я из Бурятии, из небольшого посёлка Саган-Нур. Регион у нас совершенно не лыжный, особых успехов никогда не было. Максимум кто-то дорастал до уровня всероссийских соревнований, а потом уходил в учёбу. Я из спортивной семьи, мама — мой первый тренер, а папа — второй. Но если бы не поддержка посёлка, ничего бы у меня не вышло.
Мне помогали буквально во всем: с покупкой инвентаря, поездками на соревнования. Ни в чем я не чувствовала себя обделённой. И это сумасшедшая удача, словами не передать, как я благодарна. Без этой поддержки я бы не смогла конкурировать с лыжницами из Ханты-Мансийска, Тюмени, Удмуртии, других больших регионов...
Когда приезжаю домой, никому не отказываю: прийти на урок в школу, провести мастер-класс на лыжной базе, пообщаться с детишками. Это тяжело, так как дома я бываю всего месяц в году. Саган-Нур — очень далеко, ездить туда в сезон или даже в период подготовки между сборами нереально. Когда наконец в отпуске и попадаешь домой, конечно, хочется отдохнуть. Но получается, что мой отдых — это каждый день какие-то встречи. Но как ещё я могу сказать спасибо?
Сама взяла репетитора по английскому и выучила язык
Я тренируюсь у Маркуса Крамера уже третий год. До Пхенчхана я была в группе Данила Акимова, которую впоследствии расформировали. Нас раскидали по другим группам, и Елена Валерьевна (Вяльбе, президент федерации лыжных гонок России) решила, что меня лучше отдать Маркусу.
Честно, я знала, что будет тяжело. У меня всегда сложно идёт привыкание к новому тренеру, к новому режиму и методике. Так же было раньше и в юниорской сборной, и с Акимовым. Но с Маркусом первые годы было особенно непросто. Помимо всего прочего, встала проблема языкового барьера.
Я пришла в группу со школьным уровнем английского. То есть задание на тренировку я в целом понимала, но описать своё самочувствие или задать какой-то специфический вопрос не могла. Поэтому через интернет стала искать учителя. Это тоже было непросто: один не вписывался в мой график, у другого не подошла методика. Не хотелось механического заучивания. И только с третьей попытки я нашла «своего» репетитора: мне с ним легко работать, и сразу пошёл результат.
Сейчас языком я владею свободно. И работать с Маркусом стало гораздо легче: я понимаю, зачем нужна та или иная тренировка, на развитие каких качеств она направлена. Кто оплачивал услуги репетитора? Естественно, я сама. Это же мне нужно.
Медалям Пхенчхана радовались даже те, кто говорил, что не нужно ехать на Олимпиаду без флага
Для меня уже не впервые выступать в нейтральном статусе — я участвовала в Олимпийских играх в Пхенчхане. Знаю, что нейтральный флаг — это плохо. Хочется, чтобы после побед поднимался твой флаг и звучал гимн. Но хорошо, что можем участвовать в соревнованиях хотя бы так.
Перед Пхенчханом обстановка была гораздо более нервной, чем сейчас. Многие журналисты и общественные деятели говорили: зачем вы едете выступать без флага, лучше бы отказались! Это очень давило и вселяло внутренние сомнения. Думала: «Может, правда я делаю что-то не так?»
Но когда уже в Пхенчхане наши спортсмены стали подниматься на пьедестал, радовались абсолютно все. В том числе и те люди, кто говорил, что не нужно было ехать без флага. Поэтому сейчас перед чемпионатом мира никакого давления нет, для всех очевидно, что нужно ехать. И если получится взять медаль, все будут петь наш гимн у телевизора. Не важно, что на церемонии его не будет.
Для меня важно попасть в эстафету
Изначально на чемпионате мира я делала ставку на классическую разделку и на скиатлон. Но после «Тура» Маркус сказал настраиваться на следующие этапы Кубка мира, и если там все пройдет хорошо, то чуть ли не на всю программу. Кроме только спринтов, конечно.
Для меня будет важным попасть в эстафету. В Пхенчхане нас было пять человек, и я как раз осталась пятой, то есть единственной, кто не бежал. Но сейчас моё состояние совсем другое. Если всё сложится и прирост результатов продолжится, то я сильно помогу эстафете. Сделаю для этого всё.
Алиса Жамбалова: «Дома бываю раз в году»
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