В колонии в Бурятии устроили выставку картин

В колонии прошла выставка картин написанных осуждёнными. Произведения выполнены в различных техниках — масло, акварель, гуашь. На выставке представлены картины с изображением различных животных и натюрморты, природные и морские пейзажи, а также полотна с религиозными сюжетами и портреты.





Сегодня в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозёрске отмечают Международный день художника, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.В колонии работает кружок изобразительного искусства и живописи, который пользуется особой популярностью среди осуждённых. Члены кружка провели мастер-класс по живописи. Они продемонстрировали на практике основные приёмы рисования акварелью, правила смешивания красок и размещения объектов на листе, тонкости цветопередачи и другие основы живописи.- Очень интересно наблюдать, как осуждённые никогда прежде не интересовавшиеся изобразительным искусством становятся настоящими художниками, как из-под кисти начинающего мастера появляется красивое животное, живописный пейзаж или прекрасный корабль, - отмечает заместитель начальника исправительного учреждения Виталий Ангаткин.