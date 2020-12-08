В колонии в Бурятии устроили выставку картин

Картины написали сами осуждённые
Сегодня в исправительной колонии общего режима №1 в Гусиноозёрске отмечают Международный день художника, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В колонии прошла выставка картин написанных осуждёнными. Произведения выполнены в различных техниках — масло, акварель, гуашь. На выставке представлены картины с изображением различных животных и натюрморты, природные и морские пейзажи, а также полотна с религиозными сюжетами и портреты.
В колонии работает кружок изобразительного искусства и живописи, который пользуется особой популярностью среди осуждённых. Члены кружка провели мастер-класс по живописи. Они продемонстрировали на практике основные приёмы рисования акварелью, правила смешивания красок и размещения объектов на листе, тонкости цветопередачи и другие основы живописи.
- Очень интересно наблюдать, как осуждённые никогда прежде не интересовавшиеся изобразительным искусством становятся настоящими художниками, как из-под кисти начинающего мастера появляется красивое животное, живописный пейзаж или прекрасный корабль, - отмечает заместитель начальника исправительного учреждения Виталий Ангаткин.
Картины написали сами осуждённые
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Когда мы говорим о людях, профессия которых – обеспечивать город теплом и светом, на ум приходят ассоциации с «вечными» ремонтами летом и – чего греха таить – иногда и с непростыми ситуациями в разгар морозов. Но подобное «однобокое» отношение к энергетикам в корне неверно. Чтобы не случалось инцидентов, каждый из рабочих «ТГК-14» упорно трудится в период летней ремонтной кампании и оперативно выезжает на устранение порывов зимой . Иначе – быть беде.
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