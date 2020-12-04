В Бурятии устроили концерт для сотрудниц ковидного отделения

- День и ночь медики неустанно борются за жизнь и здоровье пациентов с коронавирусом. Бригада заступила на долгую смену, девушки (да-да, в ковидном отделении работают ТОЛЬКО представительницы прекрасного пола) не видят своих родных и близких. Силы на исходе. И сразу несколько организаций решили поддержать наших прекрасных дам! – говорится в сообщении.



Концерт организовал мужской коллектив Онохойского ДК вместе с ТОСом «Сибиряки», редакцией газеты «Вперёд» и вайбер-сообществом «Заиграево – инфо. 24/7».



