В Бурятии устроили концерт для сотрудниц ковидного отделения

В ковидном отделении в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии устроили уличный концерт для медиков. Видео, снятое районной газетой «Вперёд», опубликовано на странице Заиграевской центральной районной больницы в Instagram.
- День и ночь медики неустанно борются за жизнь и здоровье пациентов с коронавирусом. Бригада заступила на долгую смену, девушки (да-да, в ковидном отделении работают ТОЛЬКО представительницы прекрасного пола) не видят своих родных и близких. Силы на исходе. И сразу несколько организаций решили поддержать наших прекрасных дам! – говорится в сообщении.
Концерт организовал мужской коллектив Онохойского ДК вместе с ТОСом «Сибиряки», редакцией газеты «Вперёд» и вайбер-сообществом «Заиграево – инфо. 24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», этой весной в Улан-Удэ устроили несколько концертов под окнами инфекционной больницы в Улан-Удэ. Перед врачами, спасающими больных коронавирусом, выступил сводный ансамбль «Селенга», состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений.